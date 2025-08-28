Daniil Medvedev saznao kaznu za nesportsko ponašanje. Mora platiti više od 40.000 dolara

Pobjednik US Opena iz 2021. godine Danil Medvedev kažnjen je sa 42.500 dolara zbog svog ponašanja tijekom trećeg seta u porazu u 1. kolu ovogodišnjeg izdanja zadnjeg teniskog "grand slama" sezone od Francuza Benjamina Bonzija.

Foto: Eduardo Munoz

Medvedev će morati platiti 30,000 dolara zbog nesportskog ponašanja, a sa 12,500 dolara zbog uništavanja reketa.

Medvedev se obrušio na glavnog suca meča nakon što je ovaj dodijelio Bonziju novi prvi servis jer ga prilikom pripreme za drugi servis u tom poenu omeo fotograf koji je u pogrešno vrijeme stupio na teren. Nakon poraza Medvedev je razbio reket što je nagnalo Borisa Beckera, koji je komentirao dvoboj, da ustvrdi kako je ruskom igraču potrebna "stručna pomoć".