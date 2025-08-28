Obavijesti

NAKON ISPADANJA

Daniil Medvedev saznao kaznu za nesportsko ponašanje. Mora platiti više od 40.000 dolara

Piše HINA,
Foto: Eduardo Munoz

Nakon što je u meču prvog kola US Opena razbijao reket i izgubio živce, ruski tenisač Daniil Medvedev novčano je kažnjen. Zbog takvog ponašanja Boris Becker rekao je da je Rusu potrebna stručna pomoć

Pobjednik US Opena iz 2021. godine Danil Medvedev kažnjen je sa 42.500 dolara zbog svog ponašanja tijekom trećeg seta u porazu u 1. kolu ovogodišnjeg izdanja zadnjeg teniskog "grand slama" sezone od Francuza Benjamina Bonzija.

U.S. Open
Foto: Eduardo Munoz

Medvedev će morati platiti 30,000 dolara zbog nesportskog ponašanja, a sa 12,500 dolara zbog uništavanja reketa.

Medvedev se obrušio na glavnog suca meča nakon što je ovaj dodijelio Bonziju novi prvi servis jer ga prilikom pripreme za drugi servis u tom poenu omeo fotograf koji je u pogrešno vrijeme stupio na teren. Nakon poraza Medvedev je razbio reket što je nagnalo Borisa Beckera, koji je komentirao dvoboj, da ustvrdi kako je ruskom igraču potrebna "stručna pomoć".

