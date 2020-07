'Danju bih mogao i na trening koliko se dobro osjećam, a noću me peku oči od temperature...'

Bivši nogometaš Hajduka Mario Tičinović s bivšim dinamovcem Tomislavom Barišićem pozitivan je na korona virus, obojica su sad u Zrinjskom. Kaže nam da ne zna gdje se zarazio

<p>Osjetio sam za vikend povišenu temperaturu, posumnjao na koronu i u ponedjeljak sam se odmah otišao testirati. Na žalost, moj nalaz i nalaz još jednog mog suigrača su bili pozitivni, pa smo morali u izolaciju, javio nam se nekadašnji igrač Hajduka, koji trenutačno igra za Zrinjski iz Mostara, <strong>Mario Tičinović</strong> (28)</p><p>S obzirom na to da je cijeli klub testiran prije tjedan dana i da su svi bili negativni, nepoznato je gdje su se zarazili Tičinović i njegov suigrač <strong>Tomislav Barišić</strong> (27), bivši igrač Dinama, Zagreba i Lučkog. Vijest je prvi objavio klub priopćenjem: </p><p><em>S ciljem točnog i potpunog informiranja javnosti HŠK Zrinjski želi potvrditi da su igrači prve momčadi Mario Tičinović i Tomislav Barišić pozitivni na koronavirus. Spomenuti igrači se osjećaju dobro, u stalnom su kontaktu s liječničkom službom kluba, a izvan trenažnog procesa se nalaze od prošlog tjedna kada su dobili blage simptome bolesti nakon čega su iz predostrožnosti bili u samoizolaciji do ponedjeljka kada su podvrgnuti testiranju.</em></p><p>Tičinović se zasad dobro osjeća.</p><p>- Po danu nemam ni temperaturu ni nikakve druge simptome, mogao bih i na trening koliko se dobro osjećam, ali navečer mi poraste temperatura i peku me oči. Drugih problema i simptoma nemam. Po preporuci klupskih liječnika pijem antibiotik i to je sve. Oni vode računa o svemu, donose mi antibiotike i hranu pred vrata stana, brinu se o meni...</p><p>Na svu sreću, Marijeva obitelj je u Kaštelima.</p><p>- Došao sam na pripreme prije tjedan dana i oni su ostali dolje. Bolje je da je tako jer bi sada imali dodatan problem. Sada sam sam u stanu, moram biti u izolaciji dva tjedna, onda opet otići na testiranje, i ako budem negativan moram ponoviti test nakon dva dana. Tek tada ću moći iz izolacije natrag na treninge s ostatkom momčadi - kaže Tičinović, koji krati vrijeme uz televiziju.</p><p>Gleda utakmice, pa je tako gledao i utakmicu svog Hajduka u Velikoj Gorici.</p><p>- Nemam nekih preciznih informacija o tome što se događa na Poljudu, ali mogu kazati da mi je žao da momčad ovako izgleda. Previše je tu mladih igrača odjednom u postavi da bi se moglo nešto više napraviti. Valjda će biti bolje - zaključio je Tičinović. </p>