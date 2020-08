Danke, Bayern! Bavarci pomogli Dinamu u kvalifikacijama za LP

<p>Nizozemski <strong>Ajax</strong>, nakon <strong>Bayerna</strong>, vjerojatno je najsretniji ishodom drugog polufinala Lige prvaka u kojem je njemački prvak s 3-0 pobijedio <strong>Lyon </strong>i okončao lijepu europsku priču francuskog kluba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo počeo pripreme za novu sezonu</strong></p><p>Naime, Ajax će, zahvaljujući ispadanju Lyona, izravno u skupinu Lige prvaka za sezonu 2020./2021., no koristi od poraza Francuza ima i naš <strong>Dinamo</strong>. Kakve? Zagrepčani će biti nositelji sve do kraja kvalifikacija za Ligu prvaka.</p><p>Da je Lyon kojim slučajem u srijedu prošao u finale, pa onda i tamo nokautirao <strong>PSG</strong> i popeo se na krov Europe, to ne bi bio slučaj bez eventualnog ranijeg ispadanja <strong>Celtica</strong>. Francuzi su ionako već izbacivanjem <strong>Juventusa </strong>u osmini finala dovoljno "napakostili" Dinamu i poslali ga u drugo pretkolo.</p><p>Ondje će prvak Hrvatske, saznao je to jučer, igrati protiv <strong>Cluja </strong>i to u Rumunjskoj 25. ili 26. kolovoza. Najbolja rumunjska momčad uz dosta je muke prošla gostovanje na Malti kod <strong>Floriane </strong>koju je pobijedila 2-0 uz drugi gol u zadnjim sekundama utakmice.</p><p>Inače, Cluj je multinacionalna momčad, imaju Brazilca, Kolumbijca, Francuza, Portugalca, čak i neka poznata lica kao što je Poljak <strong>Grzegorz Sandomierski,</strong> bivši dinamovac. Branio je za Dinamo kada je bečka Austria izbacila Zagrepčane nadomak skupine Lige prvaka.</p><p>Trener je od ožujka prošle godine <strong>Dan Petrescu,</strong> a Cluj je posljednje tri sezone prvak Rumunjske, ukupno šest puta. U sezoni 2012./2013. pobijedio je <strong>Manchester United</strong> na Old Traffordu 1-0 iako je tek sedam godina ranije prvi put debitirao u Europi i to u nekadašnjem Intertoto kupu. </p><p>Još uvijek tekuće europske sezone, pak, Cluj je došao do 1/16 finala Europske lige kroz skupinu s Lazijem, Rennesom i Celticom te samo zbog pravila golova u gostima ispao od svježeg finalista Seville. U Cluju je bilo 1-1, a u Andaluziji 0-0.</p><p>Prođe li Rumunje, Dinamo će protivnika u trećem pretkolu saznati 31. kolovoza. I tu će se igrati samo jedna utakmica za koju će domaćin biti odlučen ždrijebom, a potom će se u play-offu igrati "normalno", kod kuće i u gostima. Dinamo će u toj završnoj fazi kvalifikacija biti nositelj zajedno s <strong>Red Bull Salzburgom, Olympiacosom i Celticom </strong>koji, također, tek mora doći do zadnjeg pretkola.</p>