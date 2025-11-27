Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZLATNI RUKOMETAŠI PLUS+

'Danska? Mi smo i žešći! Kovačić je donirao opremu, a u Tokiju smo nosili zastavu s Vodotornja'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
'Danska? Mi smo i žešći! Kovačić je donirao opremu, a u Tokiju smo nosili zastavu s Vodotornja'
Foto: Tomislav Čizmadija

Stoka nam je za tri dana napravio pjesmu, golman Bruno u finalu je branio bez prednjih križnih ligamenata, a svečanu odjeću dizajnirao nam je brend čija je vlasnica Izabel Kovačić. Čestitali su nam Duvnjak, Srna, Glavaš, kažu "Tihi pakleni"

Što su Danci trenutno u rukometu, to je Hrvatska u rukometu gluhih. "Tihi pakleni" u Tokiju su šesti put postali deflimpijski prvaci, obranili su zlato od prije tri godine, a još su aktualni europski i svjetski prvaci. Postavili su standarde koji graniče s nemogućim, ali kad su oni u pitanju, baš je sve moguće i tako jednostavno. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?
SVE O CEREMONIJI

Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija
Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu
DRAMA U LIGI PRVAKA

Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu

Perišić je zabio penal za vodstvo PSV-a u šestoj minuti, a nizozemski prvak slavio je čak 4-1. Arsenalu je pripao derbi kola protiv Bayerna, PSG i Spursi zabili su čak osam golova! Luda večer u Ligi prvaka
FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake
FITNESS TRENERICA

FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake

Split je prije dvije godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025