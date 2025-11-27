Stoka nam je za tri dana napravio pjesmu, golman Bruno u finalu je branio bez prednjih križnih ligamenata, a svečanu odjeću dizajnirao nam je brend čija je vlasnica Izabel Kovačić. Čestitali su nam Duvnjak, Srna, Glavaš, kažu "Tihi pakleni"
'Danska? Mi smo i žešći! Kovačić je donirao opremu, a u Tokiju smo nosili zastavu s Vodotornja'
Što su Danci trenutno u rukometu, to je Hrvatska u rukometu gluhih. "Tihi pakleni" u Tokiju su šesti put postali deflimpijski prvaci, obranili su zlato od prije tri godine, a još su aktualni europski i svjetski prvaci. Postavili su standarde koji graniče s nemogućim, ali kad su oni u pitanju, baš je sve moguće i tako jednostavno.
