Danska u šoku: Izostala pomoć Islanda, ispali vladari rukometa

Katastrofa! Islandski kolaps poslao je Dansku kući s Europskog prvenstva, naslov je danskog portala BT nakon što su aktualni olimpijski i svjetski prvaci ispali s rukometnog Eura već u grupnoj fazi natjecanja!

- Mađarska je zdrobila danske nade o osvajanju naslova nakon što je Island pokleknuo u drugom poluvremenu! Island nije pomogao Danskoj i izgubio 24-18 od Mađarske, a svjetski prvaci ekspresno su ispali s Eura. Islanđani su bili dočekani gromoglasnim hukom s tribina jer je mnogo danskih navijača došlo podržati Island prije utakmice svojih miljenika, ali ostali su u šoku - piše danski Politiken.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

A i imali su zašto biti šokirani. Nakon što su Islanđani loše krenuli u utakmicu i gubili 3-0, jednostavno su projurili poluvremenom i na odmor otišli sa +3 (12-9). U dva navrata imali su i pet golova prednosti, ali nakon izvedbe u prvom poluvremenu rijetko je tko pomislio da Mađari mogu preokrenuti susret.

- Teško je to zamisliti, ali grupna faza posljednja je stanica danskih favorita za zlatnu medalju na Europskom prvenstvu 2020. Mikkel Hansen (32), Niklas Landin (31) i ekipa spakirat će kofere i otputovati kući pogledati završnicu. Da, danska je bila u jednoj od najtežih grupa i imala problema s ozljedama i bolestima, ali to ni za milimetar ne opravdava veliko razočarenje - piše danski Jyllands Posten.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ali tada je krenulo sve nizbrdo za Dance jer su Islanđani u potpunosti nestali s terena. U drugom poluvremenu uspjeli su zabiti samo šest golova, a primiti čak 15! Hansen i ekipa su u nevjerici gledali kako Mađari razbijaju Islanđane, nisu mogli vjerovati da se to stvarno događa.

- Danska je trebala pomoć Islanda kako bi ušli u drugi krug eura, ali to nije bio slučaj. Danska sad ide kući i može se početi pripremati za Olimpijske igre u Tokiju - jasni su bili u Ekstrabladetu.

Što je - tu je, Hrvatskoj se sad otvorilo, a što će biti dalje... Vidjet ćemo.

Debakl na Euru

Aktualni svjetski i olimpijski prvaci su tako ispali prije posljednje utakmice protiv Rusije koju će ipak s gorčinom odraditi. Danci su apsolutni vrh svjetskog rukometa već godinama. Prošle godine osvojili su SP, a Euro su osvajali 2008. i 2012. No nakon svjetskog zlata na domaćem terenu kao da je došlo do nekog zasićenja. Nije to bila prava momčad na EP-u, Mikkel Hansen bio je jedini koji je nešto pokazao, ali i on je zakazao protiv Mađarske.

Neka nit je falila u njihovoj igri, nije se vidjela ta žar u očima i glad za pobjedom. A to ih je na kraju i koštalo ispadanja s Eura. Ovo im je i jedan od najgorih plasmana u povijesti europskih prvenstava. Na Euru 1996. godine su bili posljednji 12, ali tada se igrala samo jedna grupna faza, pa poslije toga završnica. Na Euru 2000. u Hrvatskoj su se također igrale dvije grupe, a Danci su tada osvojili deseto mjesto.

Od tada, a prošlo je 20 godina, niti jednom nisu natjecanje završili u prvoj fazi natjecanja. Što se tiče svih natjecanja, najgori plasman u povijesti reprezentacije im je 19. mjesto na SP-u 1995. godine na Islandu kada su ispali u prvoj rundi, a Mikkel Hansen je tada imao osam godina. 'Briljirali' su i u Tunisu 2005. kada su osvojili 13. mjesto, a tu poziciju osvojili su i na Olimpijskim igrama 1972. u Münchenu.

Navijači Danske zaista ne pamte ovakav debakl njihove reprezentacije koja nije pokazala apsolutno ništa na aktualnom Euru.