Pa-pa, Danci! Nova senzacija, 'kaubojima' se sad sve otvorilo

Nikolaaaa, možeš li malo pričekati?! Samo je to mogao zavikati Mikkel Hansen nakon što je krenuo putevima Nikole Karabatića. Nakon Francuske, s rukometnog je Eura ispala i Danska! Nisu ovisili sami o sebi, a Island ih je ovaj put iznevjerio. Mađarska je slavila protiv Islanda 24-18 i na kraju Danska ispada, Island i Mađarska idu dalje i još Mađari prenose dva boda u drugi krug!

Mađari su nakon katastrofalnog prvog poluvremena imali dostižnih -3 (12-9), ali nitko u dvorani, a osobito Danci i njihovi navijači, nisu vjerovali da se tako nešto može dogoditi. No, Dodali su Mađari gas u nastavku i jednostavno projurili na krilima odličnog Banhidija na crti koji je imao veliku potporu Miklera na golu, dok je Palmarsson kod Islanđana zakazao i dio odsjedio na klupi.

Do kraja utakmice Mađari su samo punili mrežu Islanđana, dok 'sonovi' nisu mogli zabiti gol ni iz sedmerca. nevjerojatan je podatak da su u drugom poluvremenu Islanđani zabili šest golova, dok je odlični Mikler sve ostalo obranio ili pak su lopte završile pokraj gola.

Debakl na Euru

Aktualni svjetski i olimpijski prvaci su tako ispali prije posljednje utakmice protiv Rusije koju će ipak s gorčinom odraditi. Danci su apsolutni vrh svjetskog rukometa već godinama. Prošle godine osvojili su SP, a Euro su osvajali 2008. i 2012. No nakon svjetskog zlata na domaćem terenu kao da je došlo do nekog zasićenja. Nije to bila prava momčad na EP-u, Mikkel Hansen bio je jedini koji je nešto pokazao, ali i on je zakazao protiv Mađarske.

Neka nit je falila u njihovoj igri, nije se vidjela ta žar u očima i glad za pobjedom. A to ih je na kraju i koštalo ispadanja s Eura. Ovo im je i jedan od najgorih plasmana u povijesti europskih prvenstava. Na Euru 1996. godine su bili posljednji 12, ali tada se igrala samo jedna grupna faza, pa poslije toga završnica. Na Euru 2000. u Hrvatskoj su se također igrale dvije grupe, a Danci su tada osvojili deseto mjesto.

Od tada, a prošlo je 20 godina, niti jednom nisu natjecanje završili u prvoj fazi natjecanja.

Što se tiče svih natjecanja, najgori plasman u povijesti reprezentacije im je 19. mjesto na SP-u 1995. godine na Islandu kada su ispali u prvoj rundi, a Mikkel Hansen je tada imao osam godina. 'Briljirali' su i u Tunisu 2005. kada su osvojili 13. mjesto.

Navijači Danske zaista ne pamte ovakav debakl njihove reprezentacije koja nije pokazala apsolutno ništa na aktualnom Euru.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Otvara se tako velika prilika za ostale reprezentacije u borbi za medalju, pa tako i za Hrvatsku. Danska i Francuska stare su 'boljke 'kauboja', dok s Norveškom još imamo nerazriješenih računa nakon famoznog ispadanja od Zlajinog promašenog penala. Bilo kako bilo, valja ići korak po korak pa prvo riješiti drugi krug, a kako je krenulo, tko zna što nas još čeka na ovom Euru...

Tema: Rukometni Euro 2020.