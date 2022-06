Danski izbornik: Modrić? On nije poput drugih velikana...

Nakon dva kola Danci su na vrhu skupine naše skupine Lige nacija. Pobijedili su Francusku pa Austriju, a u petak u Kopenhagenu dočekuje Hrvatsku.

Danski izbornik Kasper Hjulmand najavio je rotacije, no cilj se ne mijenja. Danci planiraju nastaviti svoj veliki niz nepobjedivosti.

- Rotirat ćemo protiv Hrvatske dosta. Moramo. Neću vam otkriti točno na kojim pozicijama, ali napravit ćemo nešto slično kao i prije susreta s Austrijom - rekao je izbornik Hjulmand.

- Neki igrači su ostali trenirati jučer, drugi su otišli kući jer je bio slobodan dan. Atmosfera je odlična i jako se veselimo utakmici pred našim navijačima napokon.

Puno je pitanja za danskog izbornika bilo oko Luke Modrića.

- On je atipičan, nije kao drugi velikani. Kod njih često pričamo o moćnim fizikalijama. On se sjajno kreće, kombinira i ima nevjerojatno dodavanje. Nije moguće skroz ga zaustaviti, ali možemo mu otežati posao. Hrvatska ima sjajnu vezu, jednu od najboljih u Europi. Ali imamo je i mi.

Brentfordov Mathias Jensen također je ishvalio hrvatskog kapetana.

- Mislim da mogu naučiti ponešto od svakog igrača. On je jedan od najboljih veznjaka na svijetu, nevjerojatan je. Teško je kopirati ga i raditi stvari koje on radi na terenu. Naravno, pokušavam i od njega učiti, ali to je vrlo izazovno.

Najčitaniji članci