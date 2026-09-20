Dantas: Gol koji sam zabio nije baš bio pošten. Recite što želite

Rijeka je pobijedila Hajduk u 8. kolu HNL s 3-0. Lome se koplja oko vodećeg gola Rijeke koji je postigao Dantas u 35. minuti. Inače, Dantas je prije tog gola bio izvan terena i na znak suca je ušao u igru te zabio za 1-0.

- Znali smo koliko je ova utakmica važna za nas i ove ljude koji žive za Rijeku. Dali smo sve od sebe i hvala Bogu da smo došli do tri boda. Nikad nas navijači ne razočaraju i ove sezone sve je otvoreno. Idemo zajedno ostvariti svoje ciljeve ove sezone - istaknuo je Tiago Dantas strijelac prvog gola u 35. minuti. On je istaknuo da gol nije baš bio pošten.

- Osjećam se onako nepošteno. Sudac mi je rekao da mogu ući u igru, a bio sam vani samo 53 sekunde, ne minutu kao što je propisano. Lopta je došla na lijevu stranu i zabio sam. Mislim da ovo nije pošteno. Recite što god hoćete, ali ja tako mislim - rekao je Dantas.