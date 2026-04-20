Dantas otkrio što mu je rekao Livaković: Malo smo se poigrali

Znam da je statistika bitna, ali ne gledam je previše, poručio je riječki adut, Tiago Dantas (25), koji je bio dvostruki strijelac za aktualnog prvaka u derbiju 30. kola HNL-a protiv Dinama. Portugalac je dvaput bio precizan s bijele točke, ali njegovi doprinosi nisu bili dovoljni da se Rijeka vrati na Kvarner s punim plijenom.

To znači kako će Rijeka 31. kolo, u kojem će Rijeka odmjeriti snage s Varaždinom (srijeda, 17.45 sati), dočekati na četvrtom mjestu, baš iza momčadi Nikole Šafarića, koja ima dva boda prednosti. Dantas je najavio utakmicu u gostovanju u emisiji Pod stijenama Kantride...

- Moramo imati pravi stav i biti jako fokusirani. Trener je pokazao da vjeruje svima, sada je prava prilika da se momci opet dokažu. Siguran sam da će biti jako dobri - rekao je Dantas, koji ističe kako će priliku u srijedu dobiti neki igrači koji su obično u drugom planu...

Otkrio je i što mu je Dominik Livaković rekao prije nego što mu je zabio drugi penal.

- Prvi kazneni udarac je bio dobar, drugi me pitao gdje želim pucati, a ja sam njemu rekao 'želiš li u istu stranu?'. Malo smo se "poigrali jedan s drugim", no to je dio nogometa. Zabavno je - poručuje Portugalac, koji nije bio zadovoljan bodom na Maksimiru.

- Bili smo blizu tri boda i pobjedi, koju smo htjeli. Ali itekako imamo dobre izglede za dalje...

Dantas je ove sezone zabio 10 golova uz toliko asistencija u 47 nastupa.

- Znam da je bitna statistika, ali ne gledam je previše. Nogomet nije samo statistika, ima puno toga što ona ne pokazuje - zaključio je 25-godišnji veznjak Rijeke.