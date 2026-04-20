Znam da je bitna statistika, ali ne gledam je previše. Nogomet nije samo statistika, ima puno toga što ona ne pokazuje, rekao je Portugalac, koji je ove sezone zabio 10 golova uz toliko asistencija
Dantas otkrio što mu je rekao Livaković: Malo smo se poigrali
Znam da je statistika bitna, ali ne gledam je previše, poručio je riječki adut, Tiago Dantas (25), koji je bio dvostruki strijelac za aktualnog prvaka u derbiju 30. kola HNL-a protiv Dinama. Portugalac je dvaput bio precizan s bijele točke, ali njegovi doprinosi nisu bili dovoljni da se Rijeka vrati na Kvarner s punim plijenom.
To znači kako će Rijeka 31. kolo, u kojem će Rijeka odmjeriti snage s Varaždinom (srijeda, 17.45 sati), dočekati na četvrtom mjestu, baš iza momčadi Nikole Šafarića, koja ima dva boda prednosti. Dantas je najavio utakmicu u gostovanju u emisiji Pod stijenama Kantride...
- Moramo imati pravi stav i biti jako fokusirani. Trener je pokazao da vjeruje svima, sada je prava prilika da se momci opet dokažu. Siguran sam da će biti jako dobri - rekao je Dantas, koji ističe kako će priliku u srijedu dobiti neki igrači koji su obično u drugom planu...
Otkrio je i što mu je Dominik Livaković rekao prije nego što mu je zabio drugi penal.
- Prvi kazneni udarac je bio dobar, drugi me pitao gdje želim pucati, a ja sam njemu rekao 'želiš li u istu stranu?'. Malo smo se "poigrali jedan s drugim", no to je dio nogometa. Zabavno je - poručuje Portugalac, koji nije bio zadovoljan bodom na Maksimiru.
- Bili smo blizu tri boda i pobjedi, koju smo htjeli. Ali itekako imamo dobre izglede za dalje...
Dantas je ove sezone zabio 10 golova uz toliko asistencija u 47 nastupa.
- Znam da je bitna statistika, ali ne gledam je previše. Nogomet nije samo statistika, ima puno toga što ona ne pokazuje - zaključio je 25-godišnji veznjak Rijeke.
