Za 26 minuta možete pogledati epizodu serije i skuhati si ručak. Ili - čekati VAR provjere u HNL-u

Iza nas je vrlo zanimljivo 30. kolo HNL-a kojeg su obilježile dugačke sudačke nadoknade, cirkusi u VAR sobi, poništeni golovi i dosuđeni penali. Najviše pažnje izazvale su subotnje utakmice. Na Maksimiru su se susreli Dinamo i Rijeka (2-2), a na Aldo Drosini igrali su Istra i Vukovar (1-2).

Dinamo - Rijeka 2-2

'Modri' su na Maksimiru remizirali protiv aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke i zadržali prvo mjesto u borbi za naslov. Domaćini su bolje otvorili susret, već u 5. minuti je zabio Dion Drena Beljo koji je nastavio fantastično golgetersko raspoloženje.

U drugom dijelu potpuno drugačija utakmica. Gosti su bolje krenuli i izjednačili u 51. minuti nakon što je Dantas realizirao penal. Dominguez je opalio Lasickasa po nozi i skrivio kazneni udarc. U 64. minuti Moris Valinčić zaradio je žuti karton jer je gurnuo Legba koji se nalazio u čistoj prilici da zabije. Sudac Pavlešić svirao je penal, a onda se uključio VAR koji je pregledavao situaciju šest minuta zbog mogućeg zaleđa Rijeke. Nakon potvrde penala i dozvoljene pozicije Legba, Dantas je povećao na 2-1.

U 74. minuti pred golom se još jednom našao Dion Drena Beljo koji je zatresao Zlomislićevu mrežu za 2-2 nakon ubačaja Stojkovića. Međutim, opet se aktivirao VAR koji je poništio gol zbog prekršaja u napadu nad Radeljićem. U 83. minuti, Hoxha je pao u šesnaestercu nakon što ga je srušio Oreč. Dinamova klupa je poludjela i tražila Pavlešića da svira penal. Uslijedila je VAR provjera i na kraju penal za Dinamo, a Oreč je dobio drugi žuti, odnosno crveno karton. Igrala se 86. minuta, a Beljo je miran s bijele točke za 2-2.

Samo VAR provjere ukupno su trajale čak 11 minuta na cijeloj utakmici, a sudac Pavlešić produljio je utakmicu samo osam minuta u drugom poluvremenu. Kada pridodamo i slavlja golova, izmjene, kartone, prekide..., nadoknada je mogla biti i znatno veća.

Istra - Vukovar 2-1

Još veća ludnica odvila se na Aldo Drosini gdje je Istra dočekala 'fenjeraša' Vukovar. Gosti su u ludoj završnici uzeli tri boda, ali ni ova utakmica nije mogla proći bez dugih VAR provjera i poništenih golova.

Domaćini su poveli u 21. minuti golom Vinka Rozića, a Vukovarci su izjednačili u 36. minuti preko Šimuna Butića. U prvom dijelu gledali smo jednu minutu sudačke nadoknade.

Prava drama odvila se u 67. minuti kada je Taraba igrao rukom u gužvi u šesnaestercu. Igrač Istre igrao je rukom u skoku dok je leđima bio okrenut protivničkom igraču. Sudac Ante Čulina označio je penal, a onda je VAR osam minuta pregledavao situaciju. Ponavljamo, osam (8!) minuta!

Razlog je bilo moguće igranje rukom te moguće zaleđe na početku akcije. Odlučeno je da Vukovar ima penal što je iskoristio Puljić za vodstvo gostiju 2-1.

Pred sam kraj susreta, u 89. minuti Antonio Maurić je glavom zatresao mrežu Vukovara i izjednačio na 2-2. Međutim, sreća domaćina kratko je trajala. Opet je intervenirao VAR i pet minuta pregledavao situaciju. Na kraju im je poništen gol jer je Obando napravio prekršaj na Gurlici prije gola. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Na isteku 90. minute označeno je da će se igrati još 11 minuta, ali zbog VAR-a je to puno duže trajalo. U 105. Gonzalez trese mrežu i povećava vodstvo Vukovara na 3-1, ali još jednom na utakmici, gol je poništen zbog igranja rukom i to nakon dvominutne VAR provjere.

Ukupno čak 15 minuta utakmice "uzele" su VAR provjere na utakmici u Puli. Kada pridodamo i utakmicu na Maksimiru, danas smo svjedočili čak 26 minuta VAR provjera u dvije HNL utakmice. Kako bi rekla kultna pjesma Massima i Vatre: Nama se nikud ne žuri...