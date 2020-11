Darell, što radiš?! Protivniku je dirao genitalije, istražuju potez

<p>Branič Prestona <strong>Darnell Fisher</strong> pod istragom je Engleskog nogometnog saveza<strong> (FA) </strong>zbog hvatanja veznjaka Sheffield Wednesdaya Calluma Patersona za genitalije.</p><p><br/> Preston je u subotu pobijedio kod kuće protiv <strong>Sheffield Wednesdaya </strong>1-0, a snimke jasno pokazuju da je u jednom trenutku branič Prestona uhvatio veznjaka Sheffielda za genitalije - i to dvaput!</p><p>Sudačka ekipa nije reagirala na incident na utakmici, ali kameri ništa ne može promaknuti pa je tako FA naknadno pokrenuo istragu protiv Darnella Fishera.</p><p><br/> <strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening engleske reprezentacije</strong></p><p>Preston se oglasio priopćenjem u kojem je potvrdio da je obaviješten o istrazi i da će se o njoj izjasniti do 24. studenog u 18 sati do kada je određen rok za to.</p><p>Tony Pulis, koji je u ovoj utakmici debitirao na klupi Prestona rekao je da je Fisher u velikom problemu ukoliko bude kriv za ono što mu se stavlja na teret.</p><p>- Nisam vidio što se dogodilo, ali ako se dogodilo, dogodilo se. Siguran sam da svi već gledaju snimku na društvenim mrežama i da ga 'razapinju'" - kazao je Pulis nakon debija kojeg će vjerojatno pamtiti do kraja života.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/goalg0ys/status/1330797646148198400?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1330797646148198400%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fsportklub.hr%2FNogomet%2FNogomet-ostalo%2Fa130610-Prste-k-sebi-FA-pokrenuo-istragu-protiv-Fishera.html" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a>.</i></p>