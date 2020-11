Zasad je poznato kako \u0107e klubovi u Premierligi na svojim stadionima mo\u0107i ugostiti \u010detiri tisu\u0107e navija\u010da ili pola kapaciteta stadiona (ovisi \u0161to je manje) , dok \u0107e oni u Championshipu na stadion smjeti pustiti dvije tisu\u0107e navija\u010da.

<p>Engleski navijači se od <strong>drugog prosinca</strong> vraćaju tamo gdje im je mjesto - na tribine. Odluka je to koju je objavio Odjel za kulturu, medije i sport Velike Britanije, a kasnije ju je dodatno pojasnio premijer <strong>Boris Johnson</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening engleske reprezentacije</strong></p><p>- Mogu potvrditi da će mjere prestati 2. prosinca i neće se produžiti. Mogu se nastaviti bogoslužja, vjenčanja i sportovi na otvorenom - potvrdio je britanski premijer Boris Johnson.</p><p>Zasad je poznato kako će klubovi u Premierligi na svojim stadionima moći ugostiti četiri tisuće navijača ili pola kapaciteta stadiona (ovisi što je manje) , dok će oni u Championshipu na stadion smjeti pustiti dvije tisuće navijača.</p><p>Klubovima u nižim rangovima natjecanja i dalje je zabranjeno igrati pred gledateljima. U sportovima koji se održavaju na zatvorenom može biti dvije tisuće gledatelja na utakmicama najvišeg ranga, dok ih tisuću smije pohoditi susrete u drugim ligama. Klubovi u nižim rangovima natjecanja i dalje neće smjeti puštati gledatelje na svoje stadione i u dvorane.</p><p><br/> Premierliga se nakon stanke uzrokovane pojavom korona virusa igrala bez gledatelja, a kada je Velika Britanija 5. studenog stupila u novi lockdown, pojavila se bojazan da stadioni neće biti otvoreni do ranog proljeća, no Johnson je odlukom ipak razveselio navijače diljem Velike Britanije.</p><p>2020. je bila tragična godina - zima će biti teška - ali skrenuli smo iza ugla i vidimo put za bijeg. Moramo se čvrsto držati i povući zajedno do proljeća - zaključio je britanski premijer.</p>