Dario Marešić: Livaja je najbolji igrač lige i posebno je njemu asistirati. Zasluženo smo dobili

Nakon velike i važne pobjede Hajduka protiv Rijeke na Poljudu (1-0) svoje dojmove dao je debitant i asistent Dario Marešić. On je u Hajduk stigao pred kraj zimskog roka i odmah pokazao da će biti veliko pojačanje za Splićane. Obrambeno je bio sjajan, a asistencija za Livaju bila je perfektna.

Naravno, presretan sam zbog debija. Prvo drago zbog pobjede. Isto to tako bih htio pohvaliti cijelu ekipu pošto je treća utakmica zaredom da su pobijedili i treća zaredom bez primljenog gola, to je isto jako bitno - rekao je Marešić.

Rijeka je ostala bez Petroviča, vas Garcia ubacuje. Što vam je rekao koji je zadatak?

- Pa ništa, rekao je samo da uđem i da igram svoju igru. Znam, ja Garciju. Nije mi puno morao reći. Znam kako je ekipa funkcionira. nam za taktiku jer je jako slično tako radio u Istri. Moje je bilo da uđem da dajem sve od sebe i da pomognem ekipi.

Hajduk je imao pritisak u nastavku i inicijativu, ali do 79.minute nije bilo baš onih pravih prigoda?

- A teško je kad. Rijeka je imala crveni karton i teško je kad se brane sa svim igračima, svi skoro u šesnaestercu stoje. Jako je teško, ali smo se držali plana bili strpljivi i na kraju nas je nagradio taj jedan gol i pobijedili smo utakmicu.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Problem je na početku drugog poluvremena?

- Bilo je jako, jako teško. Špica je bila vrlo brza i teško je kada oni stoje jako nisko, pa onda udare dugu loptu, a mi tu nismo bili spremni. Srećom, Toni Silić nas je spasio dva puta i to nam je trebalo da se nakon toga stabiliziramo. Mislim da poslije toga nisu ni prešli centar. Čestitke Toniju što nas je tada spasio, ali na kraju krajeva mislim da je pobjeda u utakmici bila zaslužena.

Kako je vama bilo igrati na Poljudu 23.500 gledatelja?

- U HNL-u nisam imao takvu atmosferu, jedino kad sam ovdje igrao u gostima. Jako sam sretan zbog debija, naravno i zbog pobjede, a uz sve to što sam uspio asistirati. Marko mi je posebno drag jer ga stvarno gledam kao pravog kapetana i najboljeg igrača u HNL-u. To govorim već godinama, a sada kad nosim dres Hajduka i mogu njemu asistirati, to mi je zaista posebno, pogotovo u derbiju i pogotovo za 1:0.

Preuzeli ste dirigentsku palicu u obrani.

- Ali to je jednostavno u meni, takav sam karakter. Volim pomoći svima i znam koliko je komunikacija važna. Imamo dosta mladih igrača, pogotovo u zadnjoj liniji i u veznom redu, i zato je komunikacija jako bitna. Takav sam kakav jesam, volim svima pomoći i mislim da mi to nitko ne zamjera, nego svi znaju tko sam i kakav sam. Još jednom sam sretan zbog debija i, naravno, zbog pobjede.