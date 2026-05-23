Melnjak produžio s Hajdukom i pristao na 70 posto manju plaću

Jedna dvojba oko kadra Hajduka za sljedeću sezonu je riješena. Dario Melnjak potpisao je novi ugovor i ostat će na Poljudu do 2028. godine, objavio je splitski klub na službenim stranicama. Potpisao je produljenje ugovora na dvije godine, uz opciju dodante godine.

Melnjak je jedan od igrača o čijem se ugovoru najviše govorilo u medijima. Uz njega, neizvjesna je budućnost Ante Rebića, kojem također istječe ugovor ovog ljeta, a tu su i Anthony Kalik i Ismaël Diallo.

- Ključan uvjet za realizaciju ovog produljenja bila je značajna prilagodba plaće u skladu s novom financijskom i sportskom strategijom kluba. Igrač je prihvatio smanjenje plaće od 70 posto, čime je pokazao iznimnu predanost, lojalnost i vjeru u projekt i procese koje smo započeli. Njegova spremnost da nastavi pod ovim uvjetima šalje snažnu poruku o njegovoj posvećenosti klubu i njegovoj budućnosti - kazao je ovom prilikom sportski direktor Robert Graf.

Dario je na potpis novog ugovora stigao u pratnji svoje obitelji, supruge i dviju kćerkica.

- Presretan sam. Pet sezona u Hajduku je iza mene, gotovo pet prekrasnih godina života ovdje u Splitu. Idemo dalje s još više motivacije. Vjerujem da ćemo zajedno postati bolji i stvoriti još puno lijepih uspomena u budućnosti - istaknuo je Melnjak.