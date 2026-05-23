Obavijesti

Sport

Komentari 5
PRVI POTEZ GRAFA

Melnjak produžio s Hajdukom i pristao na 70 posto manju plaću

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Melnjak produžio s Hajdukom i pristao na 70 posto manju plaću
Foto: HNK Hajduk

Navijači sada čekaju odluku o tome hoće li isto klub napraviti s Antom Rebićem

Admiral

Jedna dvojba oko kadra Hajduka za sljedeću sezonu je riješena. Dario Melnjak potpisao je novi ugovor i ostat će na Poljudu do 2028. godine, objavio je splitski klub na službenim stranicama. Potpisao je produljenje ugovora na dvije godine, uz opciju dodante godine. 

Melnjak je jedan od igrača o čijem se ugovoru najviše govorilo u medijima. Uz njega, neizvjesna je budućnost Ante Rebića, kojem također istječe ugovor ovog ljeta, a tu su i Anthony Kalik i Ismaël Diallo.

SAŽETAK HAJDUK - VUKOVAR VIDEO Pogledajte nevjerojatnih devet golova s Poljuda! Gosti šokirali, a onda Splićani 'trpali'
VIDEO Pogledajte nevjerojatnih devet golova s Poljuda! Gosti šokirali, a onda Splićani 'trpali'

- Ključan uvjet za realizaciju ovog produljenja bila je značajna prilagodba plaće u skladu s novom financijskom i sportskom strategijom kluba. Igrač je prihvatio smanjenje plaće od 70 posto, čime je pokazao iznimnu predanost, lojalnost i vjeru u projekt i procese koje smo započeli. Njegova spremnost da nastavi pod ovim uvjetima šalje snažnu poruku o njegovoj posvećenosti klubu i njegovoj budućnosti - kazao je ovom prilikom sportski direktor Robert Graf.

Foto: HNK Hajduk

Dario je na potpis novog ugovora stigao u pratnji svoje obitelji, supruge i dviju kćerkica.

- Presretan sam. Pet sezona u Hajduku je iza mene, gotovo pet prekrasnih godina života ovdje u Splitu. Idemo dalje s još više motivacije. Vjerujem da ćemo zajedno postati bolji i stvoriti još puno lijepih uspomena u budućnosti - istaknuo je Melnjak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Georgina uz Ronalda slavi naslov, a ako pukne ljubav, ona se osigurala za cijeli svoj život
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina uz Ronalda slavi naslov, a ako pukne ljubav, ona se osigurala za cijeli svoj život

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
FOTO Kraljici diska davali su tek 10 posto šanse da preživi, a sad je najveća hrvatska atletičarka
APSOLUTNA LEGENDA

FOTO Kraljici diska davali su tek 10 posto šanse da preživi, a sad je najveća hrvatska atletičarka

Sandra Elkasević objavila je kako će natjecateljsku 2026. godinu pauzirati kako bi se posvetila oporavku i pripremi za nastavak karijere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026