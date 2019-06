Dario s -40 seli na +40: Barem je klima dobra, ako ništa drugo

Dario Šarić se preselio u novi klub, no za razliku od tradea u Minnesotu, ovoga puta sve bi moglo ispasti puno bolje. Naime, kad se selio u Minnesotu, Dario nije imao pravu priliku za dokazivanjem, a sad u Phoenixu dolazi u momčad koja je puno lošija, ali u kojoj će sigurno puno igrati.

- Ako ništa, barem je klima bolja - nasmijao se otac Predrag, koji kaže kako ni Dario ni obitelj nisu znali da se sprema trade.

- S obzirom na to da je u Sunsima njegov bivši Monty Williams, moguće je da ga je on želio jer zna kakav je Dario igrač. I to nam ostavlja nadu da bi mogao opet imati važnu ulogu i dobru minutažu u novom klubu - dodao je Predrag Šarić.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Klima će sigurno odgovarati Dariju. U Minnesoti je zimi temperatura bila i 40 stupnjeva ispod nule, a u Arizoni ljeti zna biti i 40 stupnjeva. U Phoenixu bi Šarić mogao biti jedan od glavnih igrača.

U Sunsima je još jedan Hrvat, Dragan Bender. Ipak, pitanje je hoće li on ostati igrač Phoenixa.

- Bilo bi lijepo da Bender ostane i pomogne Dariju da se snađe, ali znate kako je u NBA ligi, danas jesi, sutra nisi. Phoenix slaže novu momčad koja će se boriti za play-off - kaže nam Darijev otac.

Phoenix Sunsi su posljednje tri sezone najslabija momčad Zapada - u tom su periodu dobili tek 64 od 246 utakmica. Sa Šarićem bi morali biti puno bolji.