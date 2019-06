Šamanić: Idoli su mi Kukoč i Dražen, Spursi su me sve pitali

Lukin otac otac Marko Šamanić (46) igrao je za Cibonu, Zadar i Kvarner, a kada je imao 18 godina i bio prvotimac Cibone, dijagnosticiran mu je dijabetes tipa 1.



- Mislio sam, što ću sada? Zar ću morati mijenjati svoje ciljeve u životu? No odlučio sam slijediti svoj san i dalje igrati košarku. Nije me bilo nimalo strah. Znao sam da mogu sve podnijeti. Osam godina stariji brat imao je već dijagnosticiran dijabetes, a ja sam bio završio srednju medicinsku školu. Znao sam sve o bolesti - rekao je Marko Šamanić.

Marko je danas agent sinu Luki (19), koji je na NBA draftu izabran kao 19. pick. Izabrala ga je jedna od najvećih momčadi svih vremena,, na čijem je čelu veliki. Nikad u povijesti Spursa niti jedan hrvatski košarkaš nije nosio njihov dres, Luka će biti prvi.- Za vrijeme drafta sam bio bez riječi, jako nervozan. Te dvije stvari su mi prolazile kroz glavu. Blagoslovljen sam što sam dio Spursa- rekao je Luka, koji je visok 210 centimetara.Naravno, američki mediji odmah su od njega tražili da opiše svoje igračke kvalitete, kao i stvari u kojima može pomoći- Visok sam,u obrani mogu igrati na svim pozicijama, šutirati, širiti reket za ostale... Mogu jako puno trčati.Svaka američka priča uključuje idole, uzore zbog kojih je junak priče odlučio biti to što je danas. Aboliran nije bio ni Luka.- Idoli su mi bili. Dražen je imao pobjednički mentalitet, baš kao što ga imaju San Antonio Spursi - kaže Luka.Kad je išao na preliminarni razgovor sa Spursima, mora je odgovarati na pitanja koja nisu sportska. Zanimalo ih je sve i svašta. Baš kao što svi veliki klubovi rade.





- Pitali su me gdje izlazim, što radim u slobodno vrijeme, kakav sam bio u školi, imam li puno prijatelja... Što sam im rekao? Da u slobodno vrijeme gledam filmove, slušam muziku, družim se s prijateljima... Jednostavne stvari.



Tata Marko je košarkaški trener i s Lukom je u SAD-u.



- Tata mi je jako puno pomogao. Bio je košarkaš, ali me nikad nije tjerao na košarku. Naučio me da u životu moram biti jako dobar čovjek, pošten prema svima. Naučio me puno životnih vrijednosti, koje i danas primjenjujem. Kad sam imao 16 godina otišao sam iz Hrvatske u Barcelonu i tad sam počeo maštati o NBA-ju.



Osim hrvatskih idola, bivših zvijezda, Luka se divi...



- Kevinu Durantu! Od europskih košarkaša, mislim da sam najsličniji Rusu Andreju Kiriljenku, on je mogao jako puno trčati, igrao je odlično obranu, šutirao...



Luka je na predstavljanju bio u crnom odijelu, a na glavi je imao šiltericu San Antonio Spursa. Inače, San Antonio je, osim po velikoj vlazi i visokim temperaturama, poznat i po meksičkoj hrani.



- Znam, i mogu vam reći da obožavam meksičku hranu. A što se tiče temperatura i vlage, to mi uopće ne smeta - rekao je Šamanić.



U prvoj sezoni zarađivat će 1.614.100 dolara, dok bi u sljedećoj trebao imati 1.915.900 dolara na godinu . Naravno, plaće su u bruto iznosima, pa će na to morati platiti porez. Ako ga Spursi odluče zadržati tri godine, u toj trećoj sezoni trebao bi zarađivati 2.238.800 dolara. U četvrtoj bi imao pravo na povišicu od 54 posto u odnosu na treću, pa bi se moglo popeti i do 3.447.752 dolara.