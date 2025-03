Dario Šarić napušta NBA ligu i pridružuje se Hezonji u Realu?

Mogućnost povratka u Europu postojala je još prošle godine. Panathinaikos je htio dovesti hrvatskog kapetana Darija Šarića (30), ali smatrao je kako ima nedovršen posao u NBA ligi pa je odbio ponudu, čekao poziv iz najjače košarkaške lige na svijetu i na koncu dočekao iz Denver Nuggetsa.

No, uloga mu je ista kao i u Golden State Warriorsima sezonu ranije. Naš košarkaški reprezentativac zabetoniran je na klupu. Došao je kako bi rasteretio Nikolu Jokića na poziciji centra, to je u praksi zvučalo dobro, dobio bi svoje minute, ali očito nije zadobio povjerenje trenera Michaela Malonea koji ga je koristio u svega 15 utakmica. Na tom minornom uzorku zabijao je 3.5 koševa i skupljao 3.5 skoka po utakmici.

Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Jedno je želja, a drugo je realnost. Vjerojatno je i sam svjestan da je bacio dvije sezone u vjetar, a s druge strane, da se vratio u Europu, mogao je biti jedan od nositelja u bilo kojoj momčadi. I kako ova sezona odmiče, sve je realniji taj scenarij za budućnost.

Kako piše španjolski Encestando, Real Madrid želi angažirati Darija Šarića za sljedeću sezonu. U Denveru ima godišnju plaću od 4,6 milijuna eura, a obzirom na status kojeg ima u svijetu košarku i platežnu moć španjolskog velikana, do sličnog iznosa mogao bi dogurati i u Realu.

Pirej: Kvalifikacijski košarkaški turnir za Olimpijske igre u Parizu, Slovenija - Hrvatska | Foto: Klodian Lato/EUROKINISSI/PIXSELL

Šarić je nezadovoljan minutažom u Denveru, svjestan je i sam da nema smisla s 30 godina sjediti na klupi u NBA ligi i dobivati 'garbage time' koje je namijenjeno za novake. Želi opet biti vođa momčadi i boriti se za trofeje, a sve to može dobiti u Realu gdje bi ga dočekao hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. On mu i sam može biti putokaz da je povratak u Europu nekada i najbolja opcija. Oživio je karijeru i postao jedan od najboljih igrača u Euroligi.

Da bi Šiši bio veliko pojačanje za Real, to ne treba niti spominjati. Igrač je to čiji mozak na parketu funkcionira kao kompjuter, kako su ga jednom opisali bivši suigrači. Fenomenalan je bio na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre gdje nas je odveo do finala gdje smo izgubili od Grčke. Kada uđe u ritam i uhvati formu, svima je jasno što mogu očekivati od šibenskog košarkaša. Sada je samo pitanje u kojoj sredini će to biti.