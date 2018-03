'Dario, trebao si tim bebicama iz Cavsa zakucati još žešće!'

Malo je čudno da me gađaju loptom, ali dobro... Ispričavam se, organizaciji i navijačima. Nisam namjerno, u tom trenutku nisam razmišljao, a onda sam dobio loptom u leđa. Još jedanput, ispričavam se, rekao je Dario Šarić.

Ako ste propustili, Dario Šarić ispričao je jer je - zabio koš.

Philadelphia je pobijedila Cleveland u gostima 108-97, Dario Šarić zabio je 16 koševa uz devet skokova, a frustrirane igrače Cavsa razbijesnio je zakucavanjem u posljednjim sekundama prekršivši nepisano pravilo da se u takvim situacijama ne ide na koš.

Dario nije takav tip, vidio je otvoreni prostor, sjurio se i - zakucao. To je razljutilo gubitnike iz Cavsa, posebice Clarksona koji ga je pogodio loptom u leđa.

Odmah je nastala gužva, komešanje, igrači su krenuli razdvajati jedni druge, a posebno žestok bio je LeBron James. Dario je u čudu gledao što se događa, s velikim upitnikom iznad glave, uvjeren da nije napravio ništa što bi izazvalo takve reakcije...

Dario Saric offered an apology in regard to what happened with Jordan Clarkson: pic.twitter.com/ha9FNhXkvN