Darko Miličić vraća se košarci: Igrat će u četvrtoj srpskoj ligi

Sjećate li se Darka Miličića? Ustvari, glupo pitanje. Naravno da ga se sjećate jer takvu osebujnu ličnost teško netko može zaboraviti premda je svoju košarkašku karijeru završio prije šest godina kada je imao svega 28. Odnosno, kada je zaključio da nastaviti istu više nije imalo smisla.

Drugi pick drafta iz one čudesne 2003. godine, zapravo najbolje ikad, (prvi je bio LeBron James, a iza Miličića su ostali, npr., Anthony, Bosh i Wade) i NBA prvak s Detroit Pistonsima (u 152 utakmice prosjek poena 1,6) u međuvremenu se okušao i u borilačkim sportovima, no nakon što se teže ozlijedio odmah u prvom meču, više se nije vraćao u ring.

Samo polako

E, zato se sada vraća košarci. I to u drugoj regionalnoj srpskoj ligi, odnosno četvrtom rangu srpske klupske košarke. Miličić, kojemu je posljednji klub bio Boston (nastupio u jednoj utakmici za Celticse (!)), igrat će za momčad naziva "I come to play". Ima tu još nekoliko zanimljivih imena, kao što su Branko Cvetković i Jovo Stanojević, ali i basketaši Dušan Bulut i Dragan Ćeranić.

- Drago mi je što ćemo moći pomoći mladima da stasaju i što akcija ima prije svega humanitaran karakter. Naravno, potrudit ćemo se svi da napravimo i rezultat. Polako - rekao je za Basketballsphere danas 34-godišnjak koji je u NBA karijeri prošao i Orlando, Memphis, New York i Minnesotu.