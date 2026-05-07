David Beckham o treneru Paris SG-a: Spavao je u trening centru

Paris Saint-Germain je remijem kod Bayerna (1-1) osigurao finale Lige prvaka koje će igrati protiv Arsenala. Arhitekt ovog uspjeha PSG-a je trener Luis Enrique, a David Beckham govorio je o španjolskom treneru u emisiji "Beckham i prijatelji".

- Luis Enrique posljednjih je godina gradio momčad koja je sada složna. Razgovarao sam s predsjednikom PSG-a Nasserom Al-Khelaifijem, koji mi je otkrio da je Enrique tijekom svoje prve godine u klubu gotovo svaku noć spavao u novom trening-centru. Radio je na tome kako želi da momčad izgleda, kako da igra, koga želi dovesti i kakva je budućnost kluba.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Beckham je istaknuo i oduševljenje predsjednika pariškog kluba španjolskim trenerom.

- Predsjednik Nasser rekao mi je da nikad nije vidio ništa slično. Njegova radna etika i ono što traži od momčadi nevjerojatni su. Želi da svi budu na istoj valnoj duljini, da teže istom cilju, a pritom uvodi mlade igrače. Isto tako, želi igrače koji će samo trčati bez prestanka. To je i dobio, to je ono što je stvorio - kaže Englez.

Paris SG će u finalu igrati protiv Arsenala 30. svibnja u Budimpešti, a PSG ima priliku postati drugi klub u povijesti Lige prvaka koji je obranio naslov. Luis Enrique je preuzeo Parižane u ljeto 2023. i odveo francuskog prvaka do dva finala Lige prvaka i jednog polufinala.