David Luiz odbio trenirati, želi da ga Chelsea pusti u Arsenal

Ljetni prijelazni rok u Engleskoj traje do sutra u 17 sati, a sad kreću posljednje borbe za dovođenje igrača. U te borbe se uključuju i sami igrači - poput Davida Luiza (32) koji je, kako prenose engleski mediji, odbio trenirati s Chelseajem kad je čuo da je za njega zainteresiran Arsenal.

David Luiz has removed Chelsea from his twitter bio ....... 👀👀👀👀 #davidluiz #luiz #arsenal #itshappening pic.twitter.com/gWrOFfjQ3b