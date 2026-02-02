David Mandić: J****e, koliko nas ima! Martinović: Htjeli smo ovo ponoviti, nemam više suza

Nakon kratkotrajne, ali intenzivne sage, hrvatski su rukometaši dočekani na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Brončani junaci stigli su na glavni zagrebački trg oko 18.30 sati u ponedjeljak, a uskoro im se na pozornici pridružio i Marko Perković Thompson. Službeni program počeo je u 18 sati, a nastupili su još Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže.

Ivanu Martinoviću ovo je bilo prvo veliko natjecanje u ulozi kapetana, a prvi se obratio publici u Zagrebu.

- Ovo je čudo. Ovdje smo bili prije godinu dana i poručili smo da želimo tako nešto ponoviti. Čudo ste, hvala vam svima od srca! Kad sve vas vidim, mislim da još uvijek sanjam. Nemam više suza, ne mogu više plakati. Volim vas sve, ovo je jedna velika obitelj. Ova medalja je za sve vas. Ajmooo!

- Velika mi je čast kao kapetan voditi najbolju momčad na svijetu. Bili smo motivirani od početka i htjeli smo dokazati kako prije godinu dana nije bilo slučajno.

David Mandić također se obratio javnosti.

- Mogao bih danas još jednu utakmicu odigrati. Trud se isplati i evo, bronca je u Hrvatskoj. Je**** koliko nas ima..."