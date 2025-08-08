David Škara uoči bitne utakmice protiv Danske: 'Prvi susret bio je zagrijavanje, bit ćemo bolji'

Nakon sigurne 101-68 pobjede na gostovanju u Norveškoj na startu pretkvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2027. godine, hrvatska muška košarkaška reprezentacija u subotu će imati svoj drugi ispit na dugom putu prema Katru, a suparnik će joj u Opatiji biti Danska.

Kako je i Danska prošlog vikenda ostvarila sigurnu pobjedu (89-71) protiv Norveške, za očekivati je kako je pred izabranicima Tomislava Mijatovića u subotu ipak teži zadatak.

Opatija: Prijateljska utakmica muške košarkaške reprezentacije, Hrvatska - Mađarska | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

-Po povratku iz Norveške i uspješno apsolvirane prve utakmice maksimalno smo se okrenuli najprije regeneraciji nakon putovanja, a potom današnjem treningu koji je poslužio kao dobra s dobra priprema za sutrašnju utakmicu protiv Danske. Naravno da su naše oči i misli okrenute pripremi utakmice, svjesni smo da je to vrlo ozbiljan protivnik. Oni su imali tjedan dana za pripremu, dok smo mi tek stigli s putovanja. Međutim, ne želimo nikakve izlike, nego želimo biti apsolutno spremni. Želimo utakmicu shvatiti maksimalno ozbiljno i učiniti sve da pred našim navijačima u Opatiji pobijedimo Dansku i plasiramo se dalje u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo - najavio je utakmicu Mijatović te dao naznačiti kako bi se u sastav mogao vratiti i Karlo Matković koji nije putovao u Norvešku zbog lakše ozljede zadobivene u pripremnom susretu protiv Ukrajine.

- Naša liječnička služba je napravila sjajan posao kako bi ga vratili spremnog za utakmicu i on će vjerojatno konkurirati za sutrašnji sastav - dodao je Mijatović.

I David Škara svjestan je kako bi Danska trebala biti jači protivnik od Norveške.

- Nakon uvodne pobjede protiv Norveške slijedi nam možda i malo jači protivnik, Danska, koju ćemo shvatiti maksimalno ozbiljno. Dobro se pripremamo i puni samopouzdanja ulazimo u utakmicu. Danska je jača od Norveške, imaju igrače u ozbiljnijim ligama i svjesni smo da su dobra ekipa. Norveška je poslužila kao uvod ili zagrijavanje da i mi igrači međusobno osjetimo kako dišemo, tako da već sutra očekujem bolju utakmicu s naše strane - rekao je Škara.

Plasman u sljedeći krug kvalifikacija izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije iz skupine, a nakon utakmice protiv Danske u subotu Hrvatsku još očekuje i domaća utakmica protiv Norveške, 16. kolovoza također u Opatiji te gostovanje u Danskoj tri dana kasnije.