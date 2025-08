Hrvatski košarkaši deklasirali Norvešku, Mijatović debitirao

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uspješno je započela nastup u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027., svladavši na gostovanju u Bergenu reprezentaciju Norveške sa 101-68 (20-21, 31-18, 27-12, 23-17). Prva je to pobjeda hrvatskih košarkaša u službenoj natjecateljskoj utakmici pod vodstvom novog izbornika Tomislava Mijatovića.

Hrvatsku je predvodio Mario Hezonja s 27 koševa, osam skokova i četiri asistencije. Roko Badžim je ubacio 15 poena, a Toni Nakić 13. Hrvatski kapetan Dario Šarić je imao 10 koševa, osam skokova i pet asistencija.

Susret Bosne i Hrvatske u kvalifikacijama za Eurobasket 2025. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Norvežani su prvu četvrtinu završili s minimalnim vodstvom (21-20), nakon što su imali i devet poena prednosti (15-6) u 5. minuti. No, kad su Mijatovićevi izabranici očvrsnuli obranu i od 8. do 12. minute ostavili suparnike bez ubačaja za seriju 13-0, utakmica je bila prelomljena.

Hrvatska je tako na poluvrijeme otišla s 12 koševa prednosti (51-39). U trećoj četvrtini je prednost narasla do 28 koševa, a već prvim ubačajem u trećoj četvrtini hrvatski košarkaši su došli do +30 (81-51). Do najvećih +36 (101-65) Hrvatska je došla u 39. minuti.

Takav razvoj događaja na terenu omogućio je izborniku Mijatoviću dijeljenje minutaže na 11 igrača od njih 12 koji su se našli u zapisniku, jer je poštedio Karla Matkovića.

U sljedeće dvije utakmica skupine G pretkvalifikacija za SP Hrvatska će biti domaćin i s dvije pobjede bi osigurala plasman u kvalifikacije. Obje utakmice će hrvatski košarkaši odigrati u Opatiji, u dvorani Marino Cvetković, u kojoj će u subotu, 9. kolovoza, ugostiti reprezentaciju Danske, a tjedan dana poslije će tamo gostovati Norveška, koja će prethodno (13. kolovoza) u Bergenu dočekati Dansku.

Na ljestvici skupine G Hrvatska i Danska imaju učinak 1-0, a Norveška je na 0-2.