- Odbijam sve optu\u017ebe koje je iznijela protiv mene na Twitteru. Potpuno su la\u017ene i pori\u010dem ih. Nikada do sada nisam bio kontaktiran vezano za ovo, niti me kontaktirala\u00a0Skyler B niti klub - napisao je i nastavio:

- Ako sam dobro shvatio, napisala je na Twitteru da je sta\u017eirala u klubu i da ga je napustila krajem 2019. godine, jednu godinu nakon \u0161to sam ja oti\u0161ao. Nikada do sada nisam \u010duo ni\u0161ta o ovim optu\u017ebama dok ih nisam vidio na Twitteru - pojasnio je i dodao:

- Naravno, potpuno \u0107u sura\u0111ivati s klubom. Igrao sam za\u00a0New York City FC \u010detiri godine i uvijek su me svi po\u0161tivali. Nije mi jasno za\u0161to ovo nije ranije iza\u0161lo u javnost ako se ve\u0107 netko osje\u0107ao neugodno u bilo kojem razdoblju kada je bio u klubu - \u010dudi se Villa.

- Ponavljam, ove su optu\u017ebe potpuno la\u017ene. Zlostavljanje je stra\u0161an problem mnogim ljudima i ovo vrije\u0111a one koji su bili \u017ertve nasilja. Dok na\u0161 pravni tim obavlja nu\u017ene stvari vezane za ove la\u017ene optu\u017ebe, molim medije i javnost da po\u0161tuju moje pravo na presumpciju nevinosti - zaklju\u010dio je.

U karijeri je zabio 337 golova u 603 utakmice, \u0161to klupske, \u0161to reprezentativne. S reprezentacijom je osvojio Euro 2008. i SP 2010. godine. U klupskoj je karijeri osvojio tri puta La Ligu, jednom Ligu prvaka, klupski SP i Uefa Superkup.\u00a0Zanimljivo, s Realom iz Zaragoze je u prvoj sezoni u La Ligi postigao 18 golova i odveo klub u finale Kupa protiv madridskog Reala.\u00a0

Nakon \u0161to je odigrao jednu sezonu u Atletico Madridu, Villa je oti\u0161ao u Ameriku i ondje zaigrao za New York City (koji ga je kasnije poslao na posudbu u Melbourne). U New Yorku je u \u010detiri sezone zabio 80 golova u 126\u00a0utakmica, a objavio je kako \u0107e i sam postati glavni investitor u jednom od klubova ameri\u010dkog prvenstva - Queensboro. Trebali bi zaigrati 2021.\u00a0

- Queens je volio i moju obitelj i mene, a san mi je ondje voditi profesionalni klub - izjavio je slavni nogometa\u0161.

David Villa negirao optužbe za zlostavljanje: Prvi put to čujem!

Igrao sam za NYC FC četiri godine i uvijek su me svi poštivali. Nije mi jasno zašto ovo nije ranije izašlo u javnost ako se već netko osjećao neugodno u bilo kojem razdoblju kada je bio u klubu, čudi se Villa

<p>Nakon optužbi za seksualno zlostavljanje,<strong> David Villa</strong>, umirovljeni napadač napokon se oglasio i sve porekao. Za zlostavljanje ga je optužila jedna korisnica Twittera, a sve se navodno dogodilo dok su oboje bili u nogometnom klubu <strong>New York Cityju</strong>, a upravo klub sve istražuje.</p><p>- Svaki j***ni dan me pipkao David Villa, a moji šefovi su mislili da je to baš dobar komičan materijal - stoji u objavi twitterašice, a na se je odgovorio i sam <strong>Villa.</strong></p><p>- Odbijam sve optužbe koje je iznijela protiv mene na Twitteru. Potpuno su lažne i poričem ih. Nikada do sada nisam bio kontaktiran vezano za ovo, niti me kontaktirala Skyler B niti klub - napisao je i nastavio:</p><p>- Ako sam dobro shvatio, napisala je na Twitteru da je stažirala u klubu i da ga je napustila krajem 2019. godine, jednu godinu nakon što sam ja otišao. Nikada do sada nisam čuo ništa o ovim optužbama dok ih nisam vidio na Twitteru - pojasnio je i dodao:</p><p>- Naravno, potpuno ću surađivati s klubom. Igrao sam za <strong>New York City FC </strong>četiri godine i uvijek su me svi poštivali. Nije mi jasno zašto ovo nije ranije izašlo u javnost ako se već netko osjećao neugodno u bilo kojem razdoblju kada je bio u klubu - čudi se Villa.</p><p>- Ponavljam, ove su optužbe potpuno lažne. Zlostavljanje je strašan problem mnogim ljudima i ovo vrijeđa one koji su bili žrtve nasilja. Dok naš pravni tim obavlja nužne stvari vezane za ove lažne optužbe, molim medije i javnost da poštuju moje pravo na presumpciju nevinosti - zaključio je.</p><h2>Nakon karijere - kupnja kluba</h2><p>U karijeri je zabio 337 golova u 603 utakmice, što klupske, što reprezentativne. S reprezentacijom je osvojio Euro 2008. i SP 2010. godine. U klupskoj je karijeri osvojio tri puta La Ligu, jednom Ligu prvaka, klupski SP i Uefa Superkup. Zanimljivo, s Realom iz Zaragoze je u prvoj sezoni u La Ligi postigao 18 golova i odveo klub u finale Kupa protiv madridskog Reala. </p><p>Nakon što je odigrao jednu sezonu u Atletico Madridu, Villa je otišao u Ameriku i ondje zaigrao za New York City (koji ga je kasnije poslao na posudbu u Melbourne). U New Yorku je u četiri sezone zabio 80 golova u 126 utakmica, a objavio je kako će i sam postati glavni investitor u jednom od klubova američkog prvenstva - Queensboro. Trebali bi zaigrati 2021. </p><p>- Queens je volio i moju obitelj i mene, a san mi je ondje voditi profesionalni klub - izjavio je slavni nogometaš.</p>