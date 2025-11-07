Obavijesti

Davor Šuker ima novi posao!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
ARHIVA - 2013. Zagreb: Niko Kova? predstavljen kao novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Legendarni hrvatski napadač i bivši predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Davor Šuker (57), ima novi posao. Kao ambasador Fife stigao je u Bosnu i Hercegovinu, točnije, u Banja Luku, gdje se sastao s predsjednikom Nogometnog saveza BiH, Vicom Zeljkovićem. To mu je prva službena posjeta na novoj funkciji.

Davor Šuker na utakmici između Rudeša i Varaždina
Davor Šuker na utakmici između Rudeša i Varaždina | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"U otvorenom i prijateljskom razgovoru dotaknuli smo se brojnih nogometnih tema – od njegovog bogatog iskustva i uloge u Fifi do aktualnih događanja u našem nogometu i nadolazećih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Čestitao sam gospodinu Šukeru na zasluženom imenovanju za ambasadora Fife, a on je našoj reprezentaciji poželio uspjeh i plasman na Svjetsko prvenstvo. Razgovor smo završili simbolično, dogovorom da se ponovno vidimo na ždrijebu u Washingtonu", napisao je Zeljković ispod objave na društvenim mrežama.

Šuker je imao bogatu igračku karijeru te je nastupao za Osijek, Dinamo, Sevillu, Real Madrid, Arsenal, West Ham i Munchen 1860. Za Hrvatsku je odigrao 69 utakmica i zabio 45 golova te je bio jedan od predvodnika reprezentacije u pohodu na svjetsku broncu 1998.

Na čelo HNS-a Šuker je došao 2012. godine, a radio je i u Izvršnom odboru Fifinog Kupa konfederacija. Predsjednik HNS-a bio je do 2021. godine kada ga je zamijenio Marijan Kustić. Od tada se nije često pojavljivao u javnosti, a sada ima novu funkciju u krovnoj nogometnoj organizaciji.

