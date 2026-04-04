Sport

MAJSTOR O MAJSTORU

De Bruyne o Modriću: Jedan od najboljih ikada, fantastičan je

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Mislim da sam igrao protiv njega barem 20 puta, kroz utakmice Hrvatske i Real Madrida. Sada je u Milanu. Za mene je on fantastičan igrač, fantastična osoba. I ima sjajnu obitelj , rekao je Kevin De Bruyne

Uskrsni ponedjeljak donosi veliki derbi Napolija i Milana podno Vezuva. Dvoboj druge i treće momčadi talijanskog prvenstva, koje dijeli samo bod, počinje u 20.45, a kao najavu utakmice Gazzetta dello Sport razgovarala je s jednim od najboljih veznjaka svog vremena, Kevinom De Bruyneom, koji igra u Napoliju. Pričao je o dosta tema, a posebno se dotaknuo Luke Modrića.

- Vrhunski igrač! Dobro ga poznajem. Suočio sam se s njim mnogo puta, razgovarali smo mnogo puta. Za mene je on jedan od najboljih veznjaka svih vremena. Naravno, ne mogu raditi usporedbe između generacija, ali sigurno je među najboljima u posljednjih 20 godina. Mislim da sam igrao protiv njega barem 20 puta, kroz utakmice Hrvatske i Real Madrida. Sada je u Milanu. Za mene je on fantastičan igrač, fantastična osoba. I ima sjajnu obitelj - rekao je De Bruyne pa dodao:

- Ne bih rekao da smo prijatelji, ali prijatelj sam s Kovačićem, a oni su jako dobri prijatelji. Često smo se susretali.

Odgovorio je i na pitanje je li talijanski nogomet u krizi.

- Možda i je u krizi. Ako ne odeš na Svjetsko prvenstvo tri puta zaredom, vjerojatno jesi. Ali ne znam detalje, ne znam strukturu i filozofiju, počevši od mladosti pa sve do najviše razine. Tako da ne znam. Mislim da je razina nogometa u Europi sve viša i viša. Nije lako pobijediti u svakoj utakmici, a čak i male reprezentacije mogu izgraditi pristojnu momčad i ostvariti rezultate. Naravno, propuštanje Svjetskog prvenstva je ogroman gubitak za zemlju poput Italije - rekao je veznjak Napolija.

