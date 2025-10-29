Obavijesti

TEŠKA OZLJEDA

De Bruyne otišao pod nož. U klubu ne znaju kad će se vratiti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
De Bruyne otišao pod nož. U klubu ne znaju kad će se vratiti
Foto: Ciro De Luca

Kevin De Bruyne operiran je zbog ozljede tetive! Hoće li se belgijska zvijezda brzo vratiti na teren? Napoli šuti o vremenu oporavka

Veznjak Napolija Belgijanac Kevin De Bruyne uspješno je operirao tetivu koju je ozlijedio u utakmici protiv Intera (3-1), objavio je talijanski prvoligaš u srijedu. De Bruyne se ozlijedio dok je izvodio penal kada se odmah se uhvatio za stražnji dio desnog bedra prije nego što mu je pružena pomoć da izađe s terena.

Skeniranje je kasnije otkrilo "ozljedu visokog stupnja mišića bicepsa femorisa", što je iziskivalo kiruršku intervenciju.

"Kako je i planirano, Kevin De Bruyne danas je operiran u Antwerpenu nakon ozljede visokog stupnja mišića bicepsa femorisa desnog bedra", navodi Napoli u izjavi. "Operacija je bila potpuni uspjeh. De Bruyne će nastaviti prvu fazu svoje postoperativne rehabilitacije u Belgiji."

Napoli nije naveo koliko će trebati da se 34-godišnji nogometaš vrati na nogometne terene, neki nagađaju da će mu trebati barem četiri mjeseca. De Bruyne ima povijest problema s tetivama koljena i operiran je i 2023. godine kada je bio u Manchester Cityju. Vodeći u Serie A, Napoli, u subotu dočekuje sedmoplasirani Como.

