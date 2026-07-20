Obavijesti

Sport

Komentari 4
NOVI REKORD

De La Fuente je stvorio stroj koji ne gubi! Evo koliko je utakmica Španjolska bez poraza u nizu...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
De La Fuente je stvorio stroj koji ne gubi! Evo koliko je utakmica Španjolska bez poraza u nizu...
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Španjolska ruši sve pred sobom: Skoro 40 utakmica bez poraza i svjetska titula! Ferran Torres opet je junak, a Hrvatska uskoro stiže na težak ispit

Admiral

Španjolska nogometna reprezentacija, koja će za dva mjeseca igrati s Hrvatskom u Ligi nacija, neporažena je u 38 službenih utakmica zaredom. Pobjedom od 1-0 nad Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva, odlučenom golom Ferrana Torresa u produžetku, nadmašila je dosadašnji rekord Italije od 37 susreta.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Kai Pfaffenbach

Niz Španjolske traje od ožujka 2024. kada je u prijateljskoj utakmici u Londonu izgubila s 0-1 od Kolumbije. Nakon toga je "La Roja" ostvarila 29 pobjeda i devet remija, a seriju je zaključila najvećim mogućim uspjehom – osvajanjem svjetske titule.

Posebnu simboliku u ovom uspjehu ima 26-godišnji Ferran Torres. Napadač Barcelone bio je strijelac odlučujućeg pogotka u 106. minutu protiv Argentine, ali i ključni čovjek u prekidu talijanske serije nepobjedivosti.

Torres je, naime, u listopadu 2021. na stadionu San Siro u Milanu postigao dva pogotka u pobjedi Španjolske protiv Italije 2-1 u polufinalu Lige nacija. Tim je rezultatom prekinut povijesni niz "Azzurra" od 37 utakmica bez poraza, koji je bio najduži u povijesti reprezentativnog nogometa.

Sada će, pak, Engleska imati priliku srušiti španjolski niz 26. rujna u Londonu, u sklopu grupne faze Lige nacija. Ako ne uspije, to će tri dana kasnije pokušati Hrvatska na gostovanju u Španjolskoj. U skupini je još i Češka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Perišić se želi vratiti u Italiju, a Fruk je glavna meta za sjajne klubove s Otoka
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Perišić se želi vratiti u Italiju, a Fruk je glavna meta za sjajne klubove s Otoka

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Ovako je Španjolska osvojila drugi naslov prvaka
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Ovako je Španjolska osvojila drugi naslov prvaka

Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali HNL je prvi put proslavio svoga bivšeg igrača kao osvajača
Pletikosa: Neka Dalić sam kaže zašto je otišao. A boli me što su se okomili na jednog igrača...
EKSKLUZIVNO

Pletikosa: Neka Dalić sam kaže zašto je otišao. A boli me što su se okomili na jednog igrača...

Poštujem Dalića i ne želim govoriti u njegovo ime. Modrić? Neka se odmori i sam odluči što želi, kaže tehnički direktor HNS-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026