EKSKLUZIVNO PLUS+

Pletikosa: Neka Dalić sam kaže zašto je otišao. A boli me što su se okomili na jednog igrača...

Piše Tomislav Gabelić,

Poštujem Dalića i ne želim govoriti u njegovo ime. Modrić? Neka se odmori i sam odluči što želi, kaže tehnički direktor HNS-a