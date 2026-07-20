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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Pletikosa: Neka Dalić sam kaže zašto je otišao. A boli me što su se okomili na jednog igrača...

Piše Tomislav Gabelić,

Poštujem Dalića i ne želim govoriti u njegovo ime. Modrić? Neka se odmori i sam odluči što želi, kaže tehnički direktor HNS-a

"Vatreni" su se od SP-a oprostili još u šesnaestini finala, ali sve što se događalo nakon povratka momčadi iz SAD-a dodatno je držalo fokus javnosti na reprezentaciji. Prije svega, odstupanje izbornika Zlatka Dalića i imenovanje novog/starog izbornika Slavena Bilića. Tim smo povodom porazgovarali s tehničkim direktorom reprezentacije Stipom Pletikosom (47).

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