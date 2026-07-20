Španjolska je u dramatičnom finalu u New Jerseyju nakon produžetaka srušila Argentinu 1-0 i postala svjetski prvak, a de la Fuente poručuje: ova generacija je za povijest
De la Fuente napravio čudo s 'la furijom': Trebali smo zabiti gol ranije. Ipak ovo je finale SP-a
Španjolska je novi svjetski prvak nakon što je u finalu u New Jerseyju poslije produžetaka pobijedila Argentinu 1-0. Odluka je pala u 106. minuti kada je Ferran Torres iskoristio asistenciju Nica Williamsa i zabio jedini pogodak utakmice. Finale je bilo iznimno tvrdo i taktički zatvoreno, s vrlo malo pravih prilika tijekom 90 minuta. Komentar na utakmicu i svoju reprezentaciju dao je izbornik Luis de la Fuente.
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- Ovo su igrači iznimnog talenta. Jako sam ponosan što sam ovaj put prošao zajedno s njima. Bila mi je čast. Vrlo sam emotivan. Ovo je prekrasno. Riječ je o generaciji igrača koja predstavlja primjer španjolskom sportu, mladima i cijeloj Španjolskoj. Zajedno smo snažniji.
Smatra da je njegova ekipa zasluženo slavila te da su trebali i ranije zabiti gol.
- Trebali smo zabiti ranije, ali bilo je mnogo obrana. Ipak, ovo je finale Svjetskog prvenstva. S druge strane bio je Messi i znali smo da ćemo morati patiti. Morali smo pokazati da smo spremni i na patnju.
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