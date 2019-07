De Ligt se sakrio u De Jongov stan pa ga dočekao pjesmom...

Nakon što se iz Barcelone vratio u Amsterdam kao najskuplji transfer u povijesti nizozemskog nogometa, Frenkija de Jonga je u stanu dočekao njegov najbolji prijatelj Matthijs de Ligt i na mobitelu mu pustio himnu Barcelone. Nakon te objave mnogi su komentirali kako postoji mogućnost da bivši suigrači opet budu u istom klubu.



De Ligtov agent Mino Raiola negirao je špekulacije o mogućem prelasku mladog defenzivca u Barcu potvrdivši da je sve dogovoreno s talijanskim prvakom Juventusom.

De Jong je nakon četiri godine iz Ajaxa prešao u Barcelonu za 75 milijuna eura, a Nizozemci su ga na poseban način najavili Barceloni. U katalonskim dnevnicima zakupili su stranicu s natpisom: "Barcelono, uživaj u njemu kao što smo i mi", a isto je učinio i na gradskim autobusima.

Ajax are currently driving a bus through Barcelona, telling Barcelona fans to enjoy the signing of Frenkie de Jong. 🇳🇱



