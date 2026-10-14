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Debakl Cityjeve obrane, Englezi Gvardiolu ništa ne zamjeraju! Ovako su opisali njegov nastup

Piše Luka Tunjić,
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Debakl Cityjeve obrane, Englezi Gvardiolu ništa ne zamjeraju! Ovako su opisali njegov nastup
Foto: Jason Cairnduff
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Gvardiolova šestica bila je najviša ocjena među obrambenim igračima koji su počeli utakmicu. Khusanov i Guehi dobili su petice, a Dias četvorku

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Manchester City doživio je težak poraz od PSG-a, koji ga je u Ligi prvaka svladao 4-2. Francuska momčad već je na poluvremenu vodila 3-0, a ni dva gola Erlinga Haalanda u nastavku nisu bila dovoljna da se City izvuče iz poraza.

Unatoč porazu, Joško Gvardiol zadovoljio je novinara Manchester Evening Newsa, koji ga je ocijenio bolje od ostalih članova početne obrane. Hrvatski reprezentativac dobio je šest od mogućih deset, uz pohvalu za igru prema naprijed i doprinos pokušaju povratka u utakmicu.

"Bio je velika prijetnja prema naprijed i preuzeo je odgovornost kako bi pomogao Cityju vratiti se u utakmicu", napisao je Simon Bajkowski, novinar koji za taj portal prati Manchester City.

UEFA Champions League - Manchester City v Paris St Germain
Foto: Jason Cairnduff

Gvardiolova šestica bila je najviša ocjena među obrambenim igračima koji su počeli utakmicu. Khusanov i Guehi dobili su petice, a Dias četvorku. Diasov nastup Bajkowski je opisao kao dio obrane koja se u prvom poluvremenu raspala i imala sreće što nije primila još golova.

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Haaland je za dva gola dobio osmicu, kao i Ndiaye, koji je ušao na poluvremenu. Četvorku je, uz Diasa, dobio i Jeremy Doku, dok Mateo Kovačić nije ulazio u igru.

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