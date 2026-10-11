Gvardiolova majstorija osvojila Englesku. Pogledajte statistiku

Manchester City je u nedjelju razbio Liverpool 3-0 na Anfieldu u prvoj utakmici nakon vijesti o ozbiljnim kršenjima financijskih pravila Premier lige. Susret je prelomio crveni karton za domaćine, a sjajan dojam ostavio je Joško Gvardiol koji je majstorskim potezom sudjelovao u akciji za treći gol gostiju.

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Crveni karton usmjerio utakmicu

Ogled na Anfieldu nosio je veliki pritisak za gostujuću momčad zbog optužbi za financijske malverzacije. Domaći navijači pripremili su neprijateljsku atmosferu i nazivali suparnike prevarantima, ali su navijači Cityja uzvratili prkosno. Mahali su bananama na napuhavanje, okretali leđa terenu i pjevali preko himne Premier lige, dajući do znanja da stoje uz klub.

Foto: Phil Noble

Prvo poluvrijeme ponudilo je tvrdu borbu s malo pravih prilika, a domaća momčad djelovala je opasnije sve do ključnog trenutka u 62. minuti. Veznjak Liverpoola Ryan Gravenberch srušio je Jeremyja Dokua i zaradio drugi žuti karton, što je potpuno promijenilo odnos snaga na terenu.

Gosti su odmah iskoristili brojčanu prednost i kaznili nespretnost domaćina. Erling Haaland je samo tri minute kasnije zabio gol za vodstvo, a ubrzo se u strijelce prekrasnim udarcem upisao i Doku.

Magični potez Joška Gvardiola

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol utakmicu je počeo na klupi, ušao je u igru u 66. minuti umjesto Nica O'Reillyja. Dobio je zadatak učvrstiti obranu dok gosti pritišću, ali je njegov najveći doprinos stigao u napadačkom dijelu terena.

Igrala se 78. minuta kada je City odigrao fantastičnu akciju u kaznenom prostoru Liverpoola. Gvardiol je primio loptu i genijalnim dodavanjem petom ostavio loptu za Rayana Cherkija, koji je potom prevario braniča i gurnuo loptu ispod golmana za konačnih 3-0.

Statistika Joška Gvardiola

Foto: Sofascore za 24sata

Engleski mediji i analitičari nagradili su Gvardiola vrlo dobrim ocjenama za njegov nastup. Manchester Evening News dao mu je ocjenu 7 uz opis: "Odmah je bio na istoj valnoj duljini s Dokuom". ESPN mu je također dao sedmicu i istaknuo: "Osigurao je senzacionalnu asistenciju za Cherkijev gol urednim dodavanjem u kaznenom prostoru".

Portal Sports Illustrated ocijenio ga je sa 7,1 uz napomenu: "Njegovo pametno dodavanje petom namjestilo je Cherkijev gol, što je oduševilo igrače fantasyja razočarane njegovim ostankom na klupi". S druge strane, drugi hrvatski reprezentativac kod Cityja, Mateo Kovačić, ostao je na klupi za pričuve i nije dobio minutažu u ovom susretu.

Treneri podijeljenih osjećaja

Trener Manchester Cityja Enzo Maresca bio je oduševljen načinom na koji je njegova momčad reagirala na pritisak s tribina i izvan nogometnog terena. Osvrnuo se na buku koja okružuje klub nakon presude neovisne komisije.

Foto: Phil Noble

​- Buka će uvijek biti tu, pa moramo naučiti kako se nositi s njom, a u isto vrijeme moramo pokušati stvoriti vlastitu buku, a to je pobjeđivati - izjavio je trener gostiju.

Njegov kolega na klupi Liverpoola, Andoni Iraola, bio je vidno frustriran suđenjem i raspletom situacije u drugom poluvremenu. Smatrao je da prvi prekršaj Gravenbercha uopće nije bio za žuti karton i da je taj detalj uništio trud njegove momčadi.

​- Igrali smo dvije utakmice danas. Jednu do šezdesete minute, a onda drugu nakon crvenog kartona. Bili smo bolja momčad u prvoj utakmici, a onda su oni preuzeli kontrolu - objasnio je Iraola.

*uz korištenje AI-ja