Debakl Milana: 'Dokle moramo gledati ovaj užas i katastrofu?'

Milan nastavlja s očajnim predstavama i crnim danima ne nazire se kraj. S hororom od igre koju sedmerostruki europski prvak igra, ne bi bio u top 5 niti u HNL-u, a ono što je ostalo od nekad europskog velikana danas je samo - ime.

Fiorentina je na punom San Siru u derbiju 6. kola slavila s velikih 3-1, Franck Ribery još je jednom pokazao koliki je majstor bez obzira što na leđima nosi 37 godina, a Milanovu nevolju najbolje je dočarao crveni karton Musacchija u 55. minuti.

The Rossoneri fall to Fiorentina at San Siro / Rossoneri sconfitti a San Siro#MilanFiorentina 1-3 #SempreMilan pic.twitter.com/LxmejGcYZI