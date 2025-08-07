Debakl naših klubova u Europi. Samo četiri lige imaju gori koeficijent od HNL-a...

HNL je prije pet godina imao čak petero predstavnika u europskim natjecanjima, a od toga su se dva kluba natjecala u kvalifikacijama za Ligu prvaka, Dinamo i Lokomotiva. To je i dalje glavni cilj, 12. mjesto na ljestvici nacionalnih koeficijenata, ali u ovome trenutku teško dosežan. Od tada naši klubovi, izuzev Dinama, bilježe katastrofalne rezultate u Europi pa se posljedice osjete na nacionalnom koeficijentu.

Pokretanje videa... 01:08 Trening Hajduka uoči Dinamo Citya | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Ništa dobroga nije nam donijela niti nova europska sezona. Varaždin je ispao od Santa Clare, prvak Rijeka ispala je od Ludogoreca iz Lige prvaka pa izgubila od Shelbournea u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige. Do pobjede je došao Varaždin, ali na koncu ispao, a jedini je prošao Hajduk, protiv Zire i to nakon produžetaka. Situacija nije dobra, a to najbolje dočarava sljedeći podatak.

Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatski klubovi su ove sezone zasad osvojili 0,750 bodova u sedam utakmica, a po tom kriteriju, lošije od nas su tek četiri države. Manje bodova osvojili su San Marino (0.500), Švicarska (0,500), Luksemburg (0.500) i Wales (0,333).

Ne izgleda dobro, ali sezona je tek počela i situacija se može bitno popraviti. Naravno, puno toga ovisit će o Dinamu koji se uključuje u ligaškoj fazi Europske lige, a i Hajduk ima veliku šansu plasirati se u Konferencijsku ligu. Večeras od 21 sat na Poljudu će ugostiti Dinamo City u prvoj utakmici 3. pretkola KL, a ako prođe dalje, u play-offu ga čeka pobjednik susreta Silkeborga i Jagiellonije.

Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Rijeka još ne zna za pobjedu u tri europske utakmice, doživjela je i debakl protiv Shelbournea, koji itekako boli, ali hrvatski prvak još može isprati gorak okus. Ako i ispadne od Iraca, imat će popravni ispit u play-offu Konferencijske lige gdje će igrati protiv pobjednika susreta između Vikingura i Linfielda.