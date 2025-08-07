Obavijesti

Debakl naših klubova u Europi. Samo četiri lige imaju gori koeficijent od HNL-a...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Naši klubovi ne briljiraju na početku kvalifikacija. Hajduk je jedini prošao, Rijeka preselila iz Lige prvaka u Europsku ligu, a Varaždin ispao. Posljedice se osjete na nacionalnom koeficijentu

HNL je prije pet godina imao čak petero predstavnika u europskim natjecanjima, a od toga su se dva kluba natjecala u kvalifikacijama za Ligu prvaka, Dinamo i Lokomotiva. To je i dalje glavni cilj, 12. mjesto na ljestvici nacionalnih koeficijenata, ali u ovome trenutku teško dosežan. Od tada naši klubovi, izuzev Dinama, bilježe katastrofalne rezultate u Europi pa se posljedice osjete na nacionalnom koeficijentu. 

Ništa dobroga nije nam donijela niti nova europska sezona. Varaždin je ispao od Santa Clare, prvak Rijeka ispala je od Ludogoreca iz Lige prvaka pa izgubila od Shelbournea u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige. Do pobjede je došao Varaždin, ali na koncu ispao, a jedini je prošao Hajduk, protiv Zire i to nakon produžetaka. Situacija nije dobra, a to najbolje dočarava sljedeći podatak.

Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu
Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatski klubovi su ove sezone zasad osvojili 0,750 bodova u sedam utakmica, a po tom kriteriju, lošije od nas su tek četiri države. Manje bodova osvojili su San Marino (0.500), Švicarska (0,500), Luksemburg (0.500) i Wales (0,333).

Ne izgleda dobro, ali sezona je tek počela i situacija se može bitno popraviti. Naravno, puno toga ovisit će o Dinamu koji se uključuje u ligaškoj fazi Europske lige, a i Hajduk ima veliku šansu plasirati se u Konferencijsku ligu. Večeras od 21 sat na Poljudu će ugostiti Dinamo City u prvoj utakmici 3. pretkola KL, a ako prođe dalje, u play-offu ga čeka pobjednik susreta Silkeborga i Jagiellonije.

Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira
Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Rijeka još ne zna za pobjedu u tri europske utakmice, doživjela je i debakl protiv Shelbournea, koji itekako boli, ali hrvatski prvak još može isprati gorak okus. Ako i ispadne od Iraca, imat će popravni ispit u play-offu Konferencijske lige gdje će igrati protiv pobjednika susreta između Vikingura i Linfielda.

