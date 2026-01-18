Debakl smo izbjegli, ali ovo se Hrvatskoj ne smije događati

S nestrpljenjem i iščekivanjem dočekali smo prvu utakmicu Hrvatske na Europskom prvenstvu. Očekivala se lagana pobjeda protiv Gruzije, ali bilo je vrlo neugodno, na rubu debakla!

Gruzijci su puno bolje ušli u utakmicu i nakon 17 minuta igre imali čak plus šest. Srećom, do poluvremena je Hrvatska stigla i preokrenula rezultat, ali ovakvo otvaranje utakmice ne smije se ponoviti. Hrvatska je bila brzopleta u napadu, dekoncentrirana u obrani, a nedostajao je i doprinos golmana.

Drugo poluvrijeme - još veća drama! Hrabri Gruzijci nisu se dali, probijali su nas kako su htjeli, ali nekako se držala i naša reprezentacija. Nedostajao je doprinos golmana, živce su nam rukometaši opet "pojeli", ali srećom da je na kraju izbjegnut pravi debakl.

Cindrić je vukao u ključnim trenucima, nekoliko puta zabijao za priključak iz teških pozicija, Martinović zabio jako važan gol pred kraj, a opet je izostao pravi doprinos golmana. Mandić i Kuzmanović skupili su zajedno sedam obrana, što su brojke s kojima se ne može daleko. Obračun na kraju utakmice pokazao je koliko je nervoze u redovima naše reprezentacije, što je i očekivano, s obzirom na status favorita i tijek utakmice.

Prva je utakmica na turniru, nervoza, vjerojatno su naši rukometaši malo i podcijenili Gruzijce koji su uveli utakmicu u svoj mlin. Najbitnija je na kraju - pobjeda.

Da je Hrvatska izgubila od Gruzije, polufinale bi bilo jako, jako teško dostižno, ovako će ovo ostati veliko upozorenje, što i ne mora biti loše. Obrana 5-1 koju smo počeli igrati pred kraj utakmice donijela je pozitivan pomak, ali uz ovakvu obranu teško ćemo do velikih stvari na turniru. Sad se najbitnije odmoriti, analizirati pogreške i protiv Nizozemske ući znatno ozbiljnije u utakmicu.

Oni optimistični sjetit će se poraza od Argentine na startu Svjetskog prvenstva 2003. na kojem je Hrvatska otišla do zlata. Ovdje je poraz izbjegnut, ali ne bismo imali ništa protiv repliciranja tog uspjeha!