Debitantski dres prvog izbora drafta prodali za milijun dolara

Dres mladog košarkaša Dallas Mavericksa Coopera Flagga, prvog izbora lanjskog drafta, u kojem je odigrao svoju prvu NBA utakmicu prodan je za milijun dolara (850.000 eura) preko aukcijske kuće Sotheby's, objavljeno je u četvrtak. Flaggov dres tako je postavio novi rekord u ovoj kategoriji, dosadašnji rekorder bio je dres zvijezde San Antonio Spursa, prvog izbora drafta 2023. Victora Wembanyame koji je prodan za 762.000 dolara (oko 648.000 eura).

Zanimljivo, Flagg je debitirao u NBA upravo protiv Wembanyame te 22. listopada prošle godine upisao po 10 koševa i skokova u 92-125 porazu Dallasa od San Antonija.

- Čini mi se kako ljudi vide Flagga kao potencijalnu američku ikonu. Ovakvu potražnju za memorabilijama nekog 'rookieja' još od LeBrona Jamesa - kazao je šef odjela modernih kolekcionarskih predmeta u Sotheby'su Brahm Wachter.

S prosjekom od 20.4 koševa Flagg predvodi sve novake u NBA ove sezone, a usto upisuje i 6.6 skokova te 4.1 asistencija po utakmici. I dalje je najskuplji dres nekog NBA 'rookieja' u povijesti potpisani dres Michaela Jordana iz 1984. godine koji je u ožujku prošle godine prodan za 4.2 milijuna dolara.