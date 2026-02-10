Obavijesti

PHILIPP RAIMUND

Debitirao na ZOI i osvojio zlato u skijaškim skokovima, a morao je pobijediti neočekivani strah

Piše Issa Kralj,
Foto: Kacper Pempel

Taj strah spriječio ga je čak da nastupi na popularnoj Planici, a do sada nije ostvario niti jednu pojedinačnu pobjedu u Svjetskom kupu

Philipp Raimund novi je olimpijski pobjednik! 26-godišnji njemački natjecatelj u skijaškim skokovima do najsjajnije olimpijske medalje došao je unatoč tome što ima jedan, za sport kojim se bavi, neobičan strah. 

Naime, Raimund ima strah od visina. Taj strah spriječio ga je čak da nastupi na popularnoj Planici, a do sada nije ostvario niti jednu pojedinačnu pobjedu u Svjetskom kupu. Međutim, usprkos strahu, u ponedjeljak je na maloj skakaonici u Preddazu na senzacionalan način osvojio zlatnu medalju. Večer u talijanskim Alpama bila je rezervirana za dramu. Vjetar u leđa mučio je favorite, gurao im skije prema dolje i skraćivao letove.

Ski Jumping - Men's Normal Hill Individual - Final Round
Foto: Kai Pfaffenbach

Svjetski prvak Domen Prevc, branitelj naslova Ryōyū Kobayashi i svjetski prvak Marius Lindvik ostali su kratki već u prvoj seriji. Otvorio se prostor za senzaciju, a Raimund je iskoristio priliku da osvoji zlato. Informacija da ima strah od visine postala je javna u ožujku 2025. 

Ski Jumping - Men's Normal Hill Individual Victory Ceremony
Foto: Kacper Pempel

kada se povukao s natjecanja u skijaškim letovima na Planici, jednoj od najvećih skakaonica na svijetu. U objavi na Instagramu tada je otvoreno progovorio o svom problemu.

"Kao što neki od vas možda znaju, bojim se visine. Obično to držim pod kontrolom i uglavnom nije problem dok skačem, ali s vremena na vrijeme dogodi se da moje tijelo reagira bez moje kontrole", napisao je tada.

I u Predazzu je osjećao nervozu, ali je pronašao način da odradi nastup do kraja.

