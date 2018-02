Debitirao sam s 55 godina, prvi sin mi je trener, a drugi suigrač

Toni Svoboda (55) do prošlog vikenda nije nikad zaigrao natjecateljsku seniorsku utakmicu. Ravnatelj srednje škole u Križevcima bio je, međutim, najredovitiji na treningu KK Radnika, pa ga je trener gurnuo na parket da zaigra uz 15-godišnjeg sina Nou.

- Ma bilo je odlično, igrao sam 10-ak minuta - rekao je Svoboda stariji.

U Križevce je došao 1992. iz Zadra zbog posla.

U Srednjoj gospodarskoj školi prvo je bio profesor tjelesnog odgoja, a danas je ravnatelj.

Zadranin 'u gostima'

- U Zadru nema kvarta u kojem nisam igrao. Obožavam košarku, no nisam imao ‘sportske’ roditelje, koji bi me malo pogurali u košarci, tako da je škola bila najvažnija. Ali nikad nije kasno za košarkaški debi - istaknuo je Toni.

Godinama je bio i košarkaški trener, s mladim igračima je radio do 2015., no zbog obveza više nije išlo. No nastavio je trenirati dečkima iz KK Radnika, koji igraju A-2 ligu.

- Trener momčadi, Ante Tomas, otac naših bivših reprezentativaca Marka i Ivana, rekao mi je da će me registrirati i da bih mogao i zaigrati - rekao je Svoboda stariji.

A zaigrao je ovaj vikend protiv Ivančice. U momčadi mu je 15-godišnji sin Noa bio suigrač, a stariji sin Ivan sjedio je na klupi kao pomoćnik.

- Iskreno, bili smo malo skeptični. Rekli smo mu: ‘Pa kud si baš s 55 odlučio biti košarkaš?’. Super je odigrao, u sjajnoj je formi. Deset minuta uvijek može igrati - rekao je stariji sin Ivan.

Pohvale sa svih strana

Mlađi Noa zabio je 26 koševa, no iako su se trudili, otac mu nijednom nije asistirao.

- Polako se vraćam nakon ozljede, pa mi je otac rekao da će mi dodati koju loptu da mi olakša povratak. No, eto, nije se dogodilo. Međutim, bilo je odlično s njim na terenu, znao sam da može jer sam ga vidio na treningu - rekao je Noa.

I sad više nema povratka, Toni će nastaviti igrati za Radnik.

- Fizički mogu izdržati, ali znam da se svi brinu da se 55-godišnjak može lako ozlijediti. Igrat ću koliko mogu, uživam u ovome, košarka mi je u krvi. Suigrači su me odlično prihvatili, a bit ćemo još bolji kad se malo uigramo. I suparnički trener me pohvalio, rekao mi je: ‘Vi ste pobjednik, s 55 godina ste se odvažili igrati’. To mi puno znači - kaže Toni.