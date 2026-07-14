Deschamps: 'Furia' je favorit, utakmica će biti spektakularna

To je to! Vrijeme je za nekoliko završnih činova ovog Svjetskog prvenstva. U prvom polufinalu susrest će se dva giganta europskog i svjetskog nogometa - Francuska i Španjolska. U 21 sat kreće borba za veliko finale, a neki prednost daju momčadi Didiera Dechampsa. On je na press konferenciji dan uoči utakmice smirio strasti.

Foto: Dylan Martinez

- Španjolska je favorit na ovom prvenstvu. Sve što je dosad pokazala to potvrđuje. Prva utakmica bila je iznimka, ali u svim ostalim susretima dokazala je da je favorit. Ne želim stvarati dodatni pritisak Luisu de la Fuenteu i njegovoj momčadi jer zna da javnost od Španjolske očekuje puno. Riječ je o reprezentaciji koja odlično napada i brani, primila je samo jedan gol u sedam utakmica. Mogla bi to biti spektakularna utakmica između dvije reprezentacije koje imaju iznimnu napadačku kvalitetu. Obje će momčadi razmišljati o čvrstoj obrani, ali s obzirom na kvalitetu u napadu, očekujem vrlo atraktivan susret - započeo je izbornik "tricolora".

Lamine Yamal se budi iz utakmice u utakmicu i bit će najveća opasnost po gol Francuske.

- Poznajemo kvalitete našeg suparnika, ali i mi imamo svoje adute. Luis je sigurno dobro analizirao našu momčad. Ključno će biti mogu li naši igrači napraviti razliku na terenu. Moramo pronaći način kako neutralizirati njihove kvalitete. No ni igrati jedan na jedan protiv mojih igrača nije nimalo jednostavno - rekao je Dechamps.

Foto: Brian Snyder

Pričao je i o iskustvu te o Kylianu Mbappéu koji se u utakmici protiv Maroka uhvatio za gležanj. Zanimljivo je da se utakmica igra i na dan pada Bastille.

- Iskustvo je čimbenik koji pomaže i ima veliku važnost. Prilagodio sam način pripreme različitim okolnostima s kojima smo se susretali. Najvažnije je znati se prilagoditi. Ovo je treće polufinale u kojem igramo protiv Španjolske. Nadam se da ćemo izbjeći glupe pogreške, ali u nogometu uvijek postoji mnogo neizvjesnosti. Moramo se dobro pripremiti i pokušati predvidjeti ono što nas čeka. Mbappé? Kylian je trenirao. Ima pravo na odmor. Četrnaesti srpnja simboličan je datum za Francusku. Nisam znao da prvi put igramo na taj dan. Pokušat ćemo pobijediti i izboriti plasman u finale - zaključio je izbornik.