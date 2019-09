Dečki, dosta je! Tko se neće uozbiljiti, on neće ni igrati...

Nikad otkad je stigao u Dinamo, a bilo je to u svibnju prošle godine, Nenad Bjelica nije bio ovako ljutit. S razlogom, jer ono što su pojedinci pokazali protiv Varaždina ispod je njihove razine.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Za ovakvu igru nemam objašnjenja, svi misle da moraju igrati, da moraju biti na terenu, bilo u Europi ili na drugim utakmicama. A onda njihovi menadžeri zivkaju vas, mene, raznim putem pokušavaju doći do beneficija. A kod Nenada Bjelice nema beneficija, zapamtite! Jedino mjerilo je teren, u Varaždinu smo imali nekolicinu koji bi rado igrali velike utakmice, ali su jako malo pokazali - ljutit je bio Nenad Bjelica.

Na koga je mislio? Vjerojatno na Lovru Majera i Izeta Hajrovića, dvojac koji ove sezone nije pokazao ništa. Lovro Majer morao bi pokazati više želje, agresivnosti jer to je ono što Bjelicu može kupiti. Dinamo s Ademijem i Morom i Dinamo s Majerom i Ivanušecom su potpuno dvije različite momčadi. I nema nikakve dvojbe kako je Bjelica u prvom redu mislio na Majera, jer se u svlačionici priča kako plavokosi veznjak smatra da bi trebao dobiti više prilika u Europi, a u HNL-u, gdje je odigrao šest utakmica, nije pokazao previše.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Drugi igrač koji je razljutio Nenada Bjelicu je Izet Hajrović. Hajro iz prošle sezone i ovosezonski nisu isti igrači. Prošle sezone letio je terenom, driblao, asistirao, zabijao... Ove sezone se vuče po terenu i u Europi i HNL-u nije zabio niti jedan gol. Pazite, niti jedan!

- Tko zna, možda ćemo sada manje rotirati u sljedećim utakmicama, igrat će se prema zaslugama. Lani su te rotacije dobro funkcionirale, a sada se pojedincima očito gadi igrati HNL. OK, ako ne žele, nema problema, neće ga ni igrati. Imamo mi momaka koji žele igrati, ima ih i u B momčadi, ako treba bit će prilike za njih. A tko neće davati maksimum, neće ni igrati. Takvima džabe i menadžeri i novinari, meni je svejedno. Takvi pozivi za mene su završena priča - kaže Bjelica.

No prije nego nastavimo otkrivati s kojim igračima nije zadovoljan, možda bi dio krivice Bjelica trebao preuzeti i na sebe. Jer, trener Dinama uporno ponavlja kako su igrači podcijenili HNL, no ne misli li možda on da je taj koji ga je podcijenio? Pep Guardiola je nakon utakmice u Ligi prvaka, gdje je igrao u Harkivu, pa letio do Engleske i imao manje vremena za odmor, protiv Watforda izveo gotovo isti sastav, promijenio je svega četiri igrača. Nenad Bjelica promijenio ih je - devet! Trener Dinama mora biti svjestan da Ligu prvaka neće osvojiti, neće dogurati ni do polufinala, ali prvenstvo Hrvatske može izgubiti. Pogotovo ako nastavi s ovakvim igrama.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mario Gavranović nije u skupini onih koji se ne zalaže, Gavro je pošten igrač, no ljutit je zbog tretmana. Ove sezone u Europi nije igrao niti jedan susret svih 90 minuta. U susretima protiv Ferencvarosa, Rosenborga i Atalante zajedno je igrao 25 minuta. U HNL-u ga ne ide gol, umjesto mreže pogađa stative i epilog je da je od 15. srpnja pa do 23. rujna zabio samo jedan gol. Za napadača Dinamo premalo. Takav neće startati ni protiv Manchester Cityja.

Trener Dinama nije zadovoljan ni Atiemwenom. S razlogom jer kad za igrača platite 2,5 milijuna eura, očekujete da protiv momčadi kao što su Varaždin radi prevagu na terenu. A on se nije vidio na utakmici.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

I eto razloga za bijes.

- Igrači prije svega moraju poštivati Dinamo, klub koji ih redovito plaća. U ugovoru im stoji kako oni moraju trenirati, a trener bira kada će tko igrati. Malo previše energije trošimo na razne pozive, više nemam strpljenja. Neka igrači šute i rade, a ja ću odlučiti tko će igrati. Više ne želim nikoga u svojoj kabini, nikakve individualne razgovore. Mjerilo je teren, tko se pokaže na treningu, taj će igrati - završio je Bjelica.

Dečki, shvatili ste, dosta je bilo. Vrijeme je da se uozbiljite ili, kako kaže Bjelica, nećete igrati.