Dečki, hvala na svemu! Koliko smo suza prolili za ovaj san...

Da, uštipnite se, jer ovo nije san! Ne samo da je nakon 49 godina dočekao proljeće u Europi, Dinamo je ušao u osminu finala Europske lige.

Uh, kakva je to večer bila. Ili, kakav je to gol bio. Odnosno, akcija. Ma, nije ni važno što prvo spomenete... Peta, pa propuštanje lopte, izbacivanje cijele obrane. Dinamo je izbacio Plzen akcijom kao s PlayStationa. Nisu Česi ni znali što ih je snašlo, a Maksimir je eruptirao. A kakva bi to bila priča o zagrebačkom klubu i zagrebačkoj večeri da junak nije bio - Zagrepčanin.

Još kao dijete sanjao je kako će jednom odjenuti Dinamov dres, istrčati pred punim Maksimirom i potom zabiti povijesni gol na povijesnoj utakmici. I probajte zamisliti kako se sad osjeća Mislav Oršić, dječak koji je ove večeri u Maksimiru ostvario svoje i snove svih dinamovaca, generacija i generacija koje su čekale kako će njihov klub ‘drmati’ Europom kao onomad 60-ih godina.

Ono što su nekad bili Lamza, Zambata, Čerček i Rora sad su Olmo, Oršić, Petković, Ademi, dečki koji se ne boje nikoga, koji imaju mu.. I vjerujte, nije ovo njihov posljednji ples. O, ne, ovakav Dinamo ne mora se bojati nikoga.

Shvatili su to i navijači, napunili Maksimir i igrali zajedno s njima, proživljavali svaki prekršaj, svaki centaršut, svaku obranu Livakovića... Grad i klub opet dišu kao jedno, kao nokat i prst jedne ruke. Vidjelo se to kad je isključen Nenad Bjelica. Ni on nije izdržao ovu večer. I on je bio na iglama. Dok je izlazio cijeli stadion mu je skandirao. Jer, ovo je trener po njihovom guštu.

Baš i kao momčad. I bilo je nam je posebno drago kad je u ovakvoj večeri gol zabio Dilaver, Dinamov “Veliki Blek”. Nikad u karijeri u Europi nije zabio gol. Nikad do ove večeri, koja navijači i igrači Dinama nikad neće zaboraviti. Koliko su samo puta nesretni odlazili s Maksimira, koliko suza prolili u nadi da će dočekati europski Dinamo. E, sad ga imate. Bajka ide dalje. I tko god dođe, kako god završi, dečki, hvala vam za sve što ste napravili ove sezone...