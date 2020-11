'Dečki me u igri nisu štedjeli, a pomažu mi idoli Melnjak i Rog'

Igrala sam s dječacima i kad te oni prihvate kao da si dio njihovog tima i vjeruju ti, to je nevjerojatno. Bez obzira što sam cura, nisu me štedjeli, a zbog toga sam i dosta očvrsnula, kaže reprezentativka iz Nedeljanca Janja Čanjevac

<p>Reprezentacija je samo šlag na torti moje nogometne karijere. Neopisiv je osjećaj kada braniš boje svoje države, jednostavno živiš za taj trenutak, priča nam mlada <strong>Janja Čanjevac</strong> (20), hrvatska nogometna reprezentativka. </p><p>Jednostavno, ima nešto u tom varaždinskom zelju. Zeljarski kraj oduvijek je bio rasadnik kvalitetnih nogometaša, a od bivših igrača ističu se Tomica Kocijan, bivši igrač Sturma iz Graza. Tu je i Josip Brezovec, bivši igrač Rijeke, Varaždina i moldavskog Šerifa, te Matija Kristić, bivši igrač Varteksa, Slaven Belupa i ruskog Vladivostoka. Danas se kraj nedaleko Varaždina diči hrvatskim reprezentativcima Markom Rogom (Cagliari) i Darijom Melnjakom (Rizespor).</p><p>No, malo tko zna da zeljarski kraj ima i jednu seniorsku nogometnu reprezentativku. To je baš Janja Čanjevac koja se nogometnom započela baviti još 2008. godine.</p><p>- Odmah iza moje kuće je igralište Nogometnog kluba Nedeljanec i često sam gledala kako dečki treniraju. Jednom prilikom nekadašnji trener Dragutin Gredelj pozvao me da im se priključim i od tog dana san ne prestaje - priča Janja koja je prve nogometne korake, kao i Melnjak i Rog, napravila u Školi nogometa Fotex.</p><p>- Najljepše doba mog nogometnog puta bilo je u Nedeljancu. Igrala sam s dječacima i kad te oni prihvate kao da si dio njihovog tima i vjeruju ti, to je nevjerojatno. Bez obzira što sam cura, nisu me štedjeli. Mislim da sam tako samo očvrsnula. Po meni to je i najbolje jer jedino tako možeš napredovati - opisala je Čanjevac koja se s 14 godina priključila se Nogometnom klubu Lepoglava, a kasnije je otišla u zagrebački Dinamo. Godine 2018. prešla je u Split za koji nastupa i danas.</p><p>Debi u seniorskoj reprezentaciji imala je prije tri godine protiv reprezentacije Jordana te je danas neizostavna članica seniorske reprezentacije. Nogometni uzori su joj, naravno, sumještani Marko Rog i Dario Melnjak.</p><p>- Marko i Dario me uvijek ohrabruju i pomažu dobronamjernim savjetima. Oni su primjer da samo trudom, radom i upornošću možeš uspjeti bez obzira odakle dolaziš - dodaje Čanjevac.</p><p>Trenutno je fokusirana na svoju klupsku splitskom prvoligašu.</p><p>- Baš mi je lijepo u Splitu. To je danas najbolja sredina za razvoj mladih nogometašica u Hrvatskoj, no ukaže li mi se jednoga dana prilika i za odlazak u inozemstvo, zašto ne? Željela bih to probati - ističe Janja koja je sigurno uzor mnogim nogometašicama iz Varaždinske županije.</p><p>- Vidi se veliki napredak što ženskog nogometa u Hrvatskoj, kao i u Varaždinskoj županiji. Otvaraju se novi nogometni klubovi, sve više mladih djevojaka igra nogomet, no naš potencijal još nije do kraja iskorišten - rekla je 20-godišnjakinja koja i nakon igračke karijere planira ostati u nogometu.</p><p>- Da, nakon nogometne karijere, htjela bih se posvetiti trenerskom poslu, ali prepustimo sve to vremenu - zaključila je mlada nogometašica.</p>