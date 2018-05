Dečki, samo da sredim nokte: Kako je tek 'sredio' Raptorse...

Cleveland Cavaliersi razbili su Toronto Raptorese i poveli 2-0 u drugom krugu Istočne konferencije.

Najzaslužniji za 128-110 pobjedu bio je nevjerojatni LeBron James, koji je zabio 43 koša, podijelio 14 asistencija i zabilježio osam skokova. LeBron je bio toliko dobar da je u tijeku utakmice stigao srediti nokte na klupi.

VIDEO

LeBron casually cutting his fingernails in the middle of a playoff game 😅 pic.twitter.com/y09Cmrqo68 — ESPN (@espn) May 3, 2018

Kad na parketu zagusti, vrati se u igru i uništi protivnika.

To je učinio Raptorsima, pogotovo u trećoj četvrtini u kojoj je zabio 15 koševa, podijelio šest asistencija i zabilježio četiri skoka. Cavsi su napravili veliku stvar, poveli su 2-0 i serija seli u Cleveland gdje će se igrati sljedeće dvije utakmice.

Protiv ovakvog LeBrona, Raptorsi nemaju previše šanse.

"That thing was in the air so long it should have a movie on it." pic.twitter.com/ioUdM7H3Zw — Cleveland Cavaliers (@cavs) May 4, 2018

LBJ fades and gets the bounce!



39 PTS, 13 AST, 8 REB for James on @ESPNNBA #WhateverItTakes 109 | #WeTheNorth 96 pic.twitter.com/zxpzaOOqeF — NBA (@NBA) May 4, 2018