GENK - DINAMO 3-3 Stojković je i večeras bio najbolji igrač 'modrih', zabio je dvaput, jednom spektakularno. Ali tri puta u sezoni biti isključen na isti način, e to je nedopustivo. To si nisu dozvolile ni veće face od njega...
KOMENTAR PLUS+
Dečki, šteta, ali - glave gore! Dinamo konačno pokazao gard, a Stojković sad zaslužuje kaznu
Čitanje članka: 3 min
Dinamo je muški "pao" u Genku. Zagrepčani su se tek nakon produžetaka oprostili od Europske lige, ali u Belgiji dokazali kako ova momčad ima "ono nešto". Kako se može potući, može biti hrabra, može biti agresivna. Bili su "modri" blizu velikog iznenađenja, ali su u produžecima (isključenje Stojkovića) ostali s deset igrača na terenu, tu više nisu imali snage za "čudo u Genku".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku