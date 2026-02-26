Obavijesti

Dečki, šteta, ali - glave gore! Dinamo konačno pokazao gard, a Stojković sad zaslužuje kaznu

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
GENK - DINAMO 3-3 Stojković je i večeras bio najbolji igrač 'modrih', zabio je dvaput, jednom spektakularno. Ali tri puta u sezoni biti isključen na isti način, e to je nedopustivo. To si nisu dozvolile ni veće face od njega...

Dinamo je muški "pao" u Genku. Zagrepčani su se tek nakon produžetaka oprostili od Europske lige, ali u Belgiji dokazali kako ova momčad ima "ono nešto". Kako se može potući, može biti hrabra, može biti agresivna. Bili su "modri" blizu velikog iznenađenja, ali su u produžecima (isključenje Stojkovića) ostali s deset igrača na terenu, tu više nisu imali snage za "čudo u Genku".

