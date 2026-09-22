Dečki, stiglo je i vaše vrijeme! Ovaj će dvojac najviše profitirati povratkom Bilića među vatrene
Dva velika talenta hrvatskog nogometa nisu uživali (pre)veliko povjerenje Zlatka Dalića, ali prilično je izgledno kako će obojici bitno porasti minutaža pod vodstvom Slavena Bilića...
Zlatko Dalić u srpnju je napustio klupu "vatrenih", na njegovu je poziciju ubrzo zasjeo Slaven Bilić. Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije odmah je počeo slagati neku novu priču, u roster je pozvao i nekoliko novih lica. Ipak, čini se da se Dalićevim odlaskom konačno sreća osmjehnula i nekim dosadašnjim reprezentativcima, igračima koji bi pod Bilićevim vodstvom mogli imati potpuno drukčije uloge u A vrsti.