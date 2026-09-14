FOTO Najzgodnija tenisačica se otvorila: 'Razumijem zašto neki smatraju da sam poput kučke...'

Bjeloruskinja Arina Sabalenka jedno je od zaštitnih lica WTA Toura. Radi se o trenutačno najboljoj tenisačici na svijetu, a na društvenim mrežama je oduševila fotografijom u uskoj crnoj majici na kojoj je istaknula obline
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Bjeloruskinja Arina Sabalenka jedno je od zaštitnih lica WTA Toura. Radi se o jednoj od najboljih tenisačici na svijetu s vojskom obožavatelja.
| Foto: Instagram
Bjeloruskinja Arina Sabalenka jedno je od zaštitnih lica WTA Toura. Radi se o jednoj od najboljih tenisačici na svijetu s vojskom obožavatelja. |
Foto: Instagram
Bjeloruskinja Arina Sabalenka jedno je od zaštitnih lica WTA Toura. Radi se o jednoj od najboljih tenisačici na svijetu s vojskom obožavatelja.
| Foto: Instagram
Sabalenka je nedavno iskreno progovorila o tome zašto je ljudi često smatraju hladnom i agresivnom.
| Foto: Instagram
Bjeloruskinja s kolegicom Paulom Badosom ima veliko prijateljstvo, a Sabalenka je, bez zadrške, opisala njihov prvi susret, koji je bio daleko od srdačnog.
| Foto: Instagram
Kada smo se upoznale, rekla sam joj: 'Mislila sam da si kučka!' A ona mi je odgovorila: 'I ja sam mislila da si ti kučka," priznala je Sabalenka.
| Foto: Instagram
Danas su Sabalenka i Badosa nerazdvojne prijateljice, a njihova veza, koju su fanovi prozvali "Sabadosa", postala je simbol podrške i razumijevanja u surovom svijetu profesionalnog sporta.
| Foto: Instagram
Sabalenka uzrok pogrešne percepcije pronalazi u nečemu što naziva svojim "slavenskim licem"
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kako je objasnila, njezin prirodno ozbiljan izraz lica, bez izraženih emocija, mnogi tumače kao znak agresije ili arogancije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
"Kada me vide s tim ravnim izrazom lica, bez emocija, mogu izgledati veoma agresivno. Zato razumijem zašto neki ljudi misle da sam kučka. Ali kada me bolje upoznate, shvatite da je to samo nešto s čim sam rođena," rekla je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Bjeloruskinja voli dijeliti fotografije s luksuznih putovanja, odmora, egzotičnih destinacija
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Na Instagramu ju prati 4,6 milijuna ljudi, a ima i bogata sponzorske ugovore s brojnim tvrtkama
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram