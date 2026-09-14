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ARINA SABALENKA

FOTO Najzgodnija tenisačica se otvorila: 'Razumijem zašto neki smatraju da sam poput kučke...'

Bjeloruskinja Arina Sabalenka jedno je od zaštitnih lica WTA Toura. Radi se o trenutačno najboljoj tenisačici na svijetu, a na društvenim mrežama je oduševila fotografijom u uskoj crnoj majici na kojoj je istaknula obline
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FOTO Najzgodnija tenisačica se otvorila: 'Razumijem zašto neki smatraju da sam poput kučke...'
Bjeloruskinja Arina Sabalenka jedno je od zaštitnih lica WTA Toura. Radi se o jednoj od najboljih tenisačici na svijetu s vojskom obožavatelja. | Foto: Instagram
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Bjeloruskinja Arina Sabalenka jedno je od zaštitnih lica WTA Toura. Radi se o jednoj od najboljih tenisačici na svijetu s vojskom obožavatelja. | Foto: Instagram
Komentari 28

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