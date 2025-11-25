Dečki, svaka čast! Hrvatski rukometaši osvojili čak šesto zlato na deflimpijskim igrama

Hrvatska muška rukometna reprezentacija po šesti put u povijesti je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama gluhih, pobijedivši u današnjem finalu u Tokiju reprezentaciju Njemačke s 30-23 (12-12).

Hrvatski rukometaši su tako obranili naslov osvojen prije tri godine u Brazilu, a ovo im je ukupno deveto deflimpijsko odličje. Uz šest zlatnih medalja, imaju srebro iz Kopenhagena 1997. te dvije bronce iz Sofije 1993. i Samsuna 2017.

Foto: Tomislav Čizmadija

Finalni dvoboj s Nijemcima je bio izjednačen i rezultatski neizvjestan sve do rezultata 14-14, kad su hrvatski rukometaši serijom 6-0 prelomili utakmicu i više nisu dopustili suparnicima da im se približe na manje od četiri gola razlike.

Brončanu medalju je osvojila reprezentacija Francuske koja je sa 26-20 pobijedila reprezentaciju Srbije.