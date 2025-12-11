Obavijesti

OBOŽAVAJU HRVATSKU LEGENDU

Delegacija Betisa naklonila se Draženu Petroviću uoči Dinama: Bilo je spontano, oduševljeni su

Piše Luka Tunjić, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: privatna arhiva

Ángel Haro, predsjednik Betisa, i José Miguel López Catalán, potpredsjednik kluba, posjetili su muzej Dražena Petrovića te im je Draženova majka Biserka uručila dva dresa i posebnu loptu

Uoči utakmice Dinama i Real Betisa (četvrtak, 18.45) u Europskoj ligi, delegacija španjolskog kluba došla je u Cibonin toranj odati počast košarkaškom Mozartu, Draženu Petroviću. Ángel Haro, predsjednik Betisa, i José Miguel López Catalán, potpredsjednik, iskoristili su posjet momčadi Zagrebu kako bi posjetili muzej Dražena Petrovića, a delegaciju Betisa dočekala je Draženova majka Biserka i nećak Marko.

Nakon projekcije dokumentarca, Petrovićeva obitelj je Betisovoj delegaciji poklonila dva igračeva dresa iz vremena provedenog u Ciboni Zagreb, kao i službenu loptu utakmice koja je izložena u muzeju. Real Betis je zauzvrat pozvao obitelj na bilo koju klupsku utakmicu koju žele u Sevilli. Predsjednik Ángel Haro nikada nije skrivao svoju strast prema košarci i bio je vidno dirnut dresovima jednog od najboljeg košarkaša u Europi.

Foto: privatna arhiva

Tim smo se povodom čuli s Markom Petrovićem, voditeljem podružnice koja se u listopadu opet otvorila za javnost u sklopu Hrvatskog športskog muzeja.

- Sve je bilo spontano, Španjolci su se sat vremena prije posjete javili Aci (Petroviću, op. a.), koji je bio trener u Sevilli. Sve je bilo spontano, to govori koliko živi Draženova uspomena. Nije bilo nikakvog dogovora unaprijed - rekao nam je Petrović i nastavio...

 - U muzeju je bilo desetak članova španjolske delegacije, mislim da nisu mogli biti oduševljeniji, zahvaljivali su mi se još 20 minuta nakon ture jer smo im poklonili par suvenira poput Draženove lopte i dresa Cibone i hrvatske reprezentacije.

Foto: privatna arhiva

Španjolci su bili dobro upoznati s Draženovim likom i djelom, tako da su ih najviše zanimali detalji iz njegovog privatnog života.

- Izuzetno su oduševljeni dočekom, u muzeju su proveli više od sat vremena, tako da mislim da im se iznimno svidjelo. Najviše su ih zanimali privatni detalji o Draženu, znali su već što je radio na terenu. Posebno su bili oduševljeni olimpijskim medaljama i Draženovim satom kojeg je imao na ruci u trenutku nesreće. Taj sat je i dan danas, 32 godine nakon nesreće, bez ogrebotine i oštećenja. Samo je vrijeme stalo na 5.20 sati... 

Španjolci su ostavili vječnu uspomenu u Zagrebu. Predsjednik Haro i potpredsjednik Lopez upisali su se u knjigu sjećanja, a Draženu su posvetili dirljive riječi.

Foto: privatna arhiva

- Želim duboko zahvaliti obitelji Dražena Petrovića na toplom dočeku izaslanstva Real Betisa Balompié. Bila je čast dijeliti uspomene na jednog od najvećih košarkaša svih vremena. Jedan VELIKI!!! - napisao je Haro u knjigu sjećanja uz datum posjete i svoj potpis.

Bila je to sjajna gesta Španjolaca kojom su htjeli postići veće povezanosti hrvatskog i španjolskog nogometa te košarke. Delegacija Betisa pokazala je veliko poštovanje prema Hrvatskoj, Zagrebu i Petroviću ovom gestom te će zasigurno to donijeti jako dobre odnose u budućnosti. Sukladno tome, obitelj Petrović dobila je poziv u Španjolsku...

- Dobili smo i poziv na utakmicu u Maksimiru i pozvali su nas da dođemo pogledati bilo koju utakmicu u Sevillu na domaćem terenu Betisa - zaključio je Marko Petrović.

